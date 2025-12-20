La Plantilla de Astilleros Balenciaga firma el acuerdo con una reducción del 5% del sueldo para salvar la compañía

Astilleros Balenciaga de Zumaia. - ARNAITZ RUBIO

SAN SEBASTIÁN 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Astilleros Balenciaga ha firmado este sábado el acuerdo para salvar la compañía, con sede en Zamaia (Gipuzkoa), que supone una reducción del 5% del sueldo y congelación durante tres años, a la espera de que lo suscriba el grupo árabe Abu Dhabi Ports, según ha informado a Europa Press el presidente del comité, David Tejera (CCOO).

El acuerdo ahora respaldado por los trabajadores se enmarca en el pacto actual, que seguirá vigente hasta 2028. Dentro de ese marco, en el aspecto salarial, se incluye una reducción del 5% y los siguientes tres años congelados. "Luego negociaremos un sistema de bonus que a día de hoy desconocemos cómo será", ha añadido.

La plantilla, compuesta por 59 operarios, ha aceptado en asamblea estas condiciones y espera que la parte empresarial ponga también su firma. "El comité seguirá trabajando para que esas condiciones se cumplan para el total de la plantilla y para las futuras incorporaciones", ha indicado.

El representante de los trabajadores ha valorado que este acuerdo va a "venir bien" para activa el astillero Balenciaga. "Va a venir bien para todo el pueblo de Zumaia, para la economía de Gipuzkoa. Activamos la empresa, que era uno de los objetivos y felicitar a los trabajadores por el esfuerzo que han realizado", ha concluido.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha realizado recientemente una propuesta para otorgar a Balenciaga Shipyard la concesión para la ocupación de dominio público en el puerto de Zumaia por un plazo inicial de 10 años prorrogables, una garantía de explotación de 190.000 euros y el pago anual de las tasas correspondientes.

Dicha ocupación en el puerto de Zumaia deberá destinarse al desarrollo de actividades de construcción y reparación naval. Tras esta notificación de las condiciones, Astilleros Balenciaga dispone de un plazo de 10 días para su aceptación expresa o formular alegaciones.