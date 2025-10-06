La plantilla de Enviser votará este martes si pone fin a su huelga en Vitoria, tras el preacuerdo entre empresa y comité

Archivo - Rueda de prensa de los trabajadores de Enviser - ESK - Archivo

Acercan posturas en un conflicto que perdura más de seis meses en el mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad

VITORIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Enviser, la empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para realizar el mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad, votará este martes en asamblea si refrenda el preacuerdo alcanzado entre empresa y comité, y pone fin a la huelga de más de seis meses para reclamar la mejora de sus condiciones laborales.

Enviser y comité de empresa han alcanzado un principio de acuerdo este lunes en la reunión que han mantenido en el seno del PRECO en Vitoria-Gasteiz, que los sindicatos votarán este martes en asamblea y que afecta a un total de 80 operarios.

A la finalización del encuentro y ante los medios de comunicación, un representante del comité de empresa ha instado a "esperar" a conocer la decisión de los trabajadores y ha evitado detallar el preacuerdo alcanzado, "por respeto a la plantilla".

Los sindicatos LAB, ELA y ESK han indicado que en la reunión del pasado jueves "vieron otra predisposición por parte de la empresa", quien "vino con otro tono y se pudieron producir avances".

La plantilla de Enviser inició el pasado 26 de marzo una huelga en el servicio de jardinería de la capital alavesa para demandar un convenio propio y denunciar sus "precarias" condiciones laborales, con "salarios que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional".