Plataforma Guggenheim Urdaibai Stop denuncia el uso de "argumentos simplistas" para justificar el freno del proyecto

Rueda de prensa de la Plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, contraria a la expansión del museo en la biosfera - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, contraria a la expansión del museo en la biosfera, ha acusado a las instituciones de "tapar con argumentos simplistas su falta de reflexión" respecto a la inviabilidad del proyecto y ha asegurado que sus argumentos "solo demuestran falta de seriedad e irresponsabilidad". Además, se ha mostrado convencida de que ha sido "la presión y oposición de la ciudadanía lo que ha parado la ampliación del museo", que "habría condenado a la precariedad y a la pérdida de identidad" de la comarca.

En un rueda de prensa celebrada en Gernika (Bizkaia) un día después de que el Patronato del Museo Guggenheim anunciara que no seguía adelante con la ampliación a Urdaibai, portavoces de la plataforma, junto a otros integrantes del colectivo, han agradecido el trabajo de la ciudadanía que "ha conseguido que el proyecto se paralice" y han defendido que "esta victoria" es consecuencia del "constante trabajo realizado por innumerables personas".

Además, han recordado que, "desde el primer momento", la Diputación de Bizkaia y el Gobierno Vasco "mostraron una actitud rígida e impositiva" porque "las autoridades dijeron, de forma unánime, que iban a hacer este museo 'sí o sí".

A su juicio, "les daba igual la opinión de la sociedad y el debate generado entre los ciudadanos". "Ahora, en cambio, estamos aquí celebrando la decisión que esos mismos gobernantes e instituciones han tenido que tomar al no poder sustraerse a una realidad puesta de manifiesto por la ciencia, la ley y la sociedad", ha dicho.

La plataforma ha añadido que, sin embargo, las instituciones "andan enquistadas en las explicaciones a la ciudadanía y tras dejar en manos de un patronato con intereses privados esta decisión que tanto influyen el entorno y en la ciudadanía". "Ahora quieren tapar con argumentos simplistas su falta de reflexión", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que ahora "hablan de burocracia y cuestiones administrativas, dicen que hay problemas con la contaminación, explican que el astillero se ha negado a vender los terrenos, argumentos que solo demuestran falta de seriedad e irresponsabilidad".

RAZONES PARA EL RECHAZO

Según ha advertido, los ciudadanos supieron "desde el principio" las razones para rechazar el proyecto de ampliación del museo, entre ellas, que "provocaría graves daños ecológicos", una consecuencia que "la comunidad cietífica ha estado advirtiendo desde el principio". También han apuntado que, con las leyes que protegen la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, "no es posible que este proyecto sea viable, a pesar de los reiterados intentos de las autoridades por manipularlas".

Asimismo, han advertido de que un proyecto de estas características "no va a reactivar en absoluto la situación socioeconómica de la comarca", sino que "la condenaría a la precariedad y a la pérdida de nuestra identidad".

"Estas son las razones por la que hemos luchado ante las autoridades y las instituciones, por las que hemos salido a la calle una y otra vez en los últimos tres años. Y eso es lo que ha parado el proyecto: la presión y oposición de la ciudadanía", ha señalado.

La plataforma ha advertido de que Busturialdea "ha dicho que no", al igual que sus ciudadanos. "Y eso es lo que vamos a contar a nuestros descendientes", ha apuntado.