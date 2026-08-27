La plataforma Karrikan destinará 25.000 a ayudas para colectivos, artistas y compañías emergentes de artes de calle

Las compañías que cumplan los requisitos podrán presentarse a partir del miércoles 26 de agosto hasta el jueves 1 de octubre - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Karrikan, integrada por festivales y ayuntamientos de Euskadi, Navarra y el País Vasco francés, ha abierto su convocatoria de ayudas 'Karrikan etorkizuna 2026-2027-2028', dirigida a colectivos, artistas y compañías emergentes de artes de calle y dotada con más de 25.000 euros.

En esta convocatoria se seleccionará una compañía para que desarrolle su proceso creativo entre noviembre de 2026 y mayo de 2028, con el estreno del espectáculo en Umore Azoka 2028 y una gira de diez fechas por los festivales socios y asociados de Karrikan tras su estreno, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un comunicado.

La convocatoria recoge ayudas de creación, formación, comunicación y exhibición por valor de más de 25.000 euros, y prioriza espectáculos en euskera o sin texto de formato pequeño y mediano.

Las compañías que cumplan los requisitos pueden presentarse hasta el jueves, 1 de octubre. La candidatura se completará a través de un formulario que se encuentra en las bases, disponible en la web.

La preselección de compañías se dará a conocer el viernes 23 de octubre y las citas con las compañías finalistas tendrán lugar en Gipuzkoako Dantzagunea (Errenteria) el jueves 29 de octubre para seleccionar al ganador o ganadora en la misma jornada.

Karrikan es una plataforma que pretende fomentar la creación y difusión de artistas emergentes en las artes de calle y está formada por los socios Kaldearte (Vitoria-Gasteiz), Festival Kalealdia (Bilbao), el Festival le Mai du Theatre (Hendaya), el Festival Umore-Azoka (Leioa), el Ayuntamiento de Pamplona, el Ayuntamiento de Ansoáin, la asociación Topada Fabrika (Lapurdi) y la asociación Karrikan Elkartea, líder del proyecto.

La plataforma también cuenta con festivales y municipios asociados como Arrigorriaga, Errenteria y Lezo y el Festival Kalerki (Zarautz), y espacios de residencia asociados como Dantzagunea (Errentería, Gipuzkoa) y Garaion-Sorgingunea (Otaza, Álava).