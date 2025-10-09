La plataforma Makusi de EITB celebrará su gran fiesta anual este sábado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia)

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Makusi, el ecosistema y plataforma digital en euskera de EITB para el público infantil y juvenil, celebrará este sábado, 11 de octubre, su gran fiesta en el BEC! de Barakaldo (Bizkaia), de 11.00 a 17.00 horas.

Según ha informado EITB, habrá una amplia oferta de actividades en las que estarán presentes los principales protagonistas del universo Makusi, plataforma "con la mejor oferta de entretenimiento en euskera para los más pequeños".

La entrada es libre y quienes se acerquen al pabellón 2 del BEC podrán disfrutar de un amplio espacio de 10.000 metros cuadrados, donde encontrarán espectáculos, hinchables, ludoteca, rincones para pintar, zona de psicomotricidad, talleres, manualidades y parque de aventura.

Los patrocinadores también traerán propuestas lúdicas, entre ellas Kaiku Baserria, Klima 360º y Klima Azoka de Ihobe, y juegos de la mano de Garbiker.

A lo largo de la jornada se sucederán los espectáculos de teatro, danza y música con los payasos Potx eta Lotx a partir de las 12.30 horas. A las 14.00 horas, Loa eta Laia estrenarán espectáculo en primicia y a las 15.30 horas, los actores y actrices de la serie Go!azen ofrecerán una actuación musical especial.

Una vez termina la fiesta en el pabellón 2, el Bizkaia Arena acogerá el gran preestreno, en pantalla gigante, de Go!azen. La apertura de puertas será a las 16.30 y el acto arrancará a las 17.30 horas, con presencia de los protagonistas. Las entradas están a la venta y lo recaudado irá destinado a EITB Maratoia.