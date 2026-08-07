El plazo de inscripción para apuntarse a la comida del 'Día de la Juventud Actual' de Laudio finaliza el 10 de agosto

Día de la Juventud de Ayer y de Hoy - AYTO. LAUDIO

VITORIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción para apuntarse a la comida del 'Día de la Juventud Actual' de las fiestas patronales de Laudio (Álava) finaliza el próximo lunes, 10 de agosto, en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento.

En una nota, el Consistorio ha recordado que los 'Sanrokes' cuentan con una jornada especialmente dedicada a reunir a diferentes generaciones, que se celebrará el próximo 17 de agosto, donde uno de los actos principales será la comida dirigida a niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 16 años.

La comida tendrá lugar en la carpa del parque de Lamuza, donde los participantes podrán compartir mesa con sus amistades y disfrutar del ambiente festivo de los Sanrokes.

El Ayuntamiento de Laudio ha recordado que el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 10 de agosto en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 14.00 horas.

Asimismo, ha destacado que la comida de la Juventud Actual es una de las actividades más destacadas de esta jornada especial de las fiestas, concebida para que los más jóvenes disfruten de un espacio propio dentro de la programación festiva, por lo que ha animado a todas las familias y a la juventud del municipio a participar en esta iniciativa y disfrutar de "una jornada de convivencia y celebración" dentro de los 'Sanrokes' 2026.