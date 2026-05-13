El Pleno alavés rechaza las medidas fiscales del PP al "no preservar la estabilidad de las finanzas públicas forales"

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VITORIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Juntas Generales de Álava ha rechazado las medidas fiscales planteadas por el Partido Popular para hacer frente a la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio, ya que "no preservan la estabilidad de las finanzas públicas forales" y suponen "una caída de la recaudación".

PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Araba han votado en contra de las iniciativas, que han contado con el apoyo del PP y la abstención de Vox en el pleno ordinario de este miércoles en la cámara alavesa.

El juntero del PP Guillermo Sáez Viana ha calificado de "insuficientes" las medidas aprobadas por el Gobierno Foral para hacer frente a la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio, por lo que ha demandado aplicar un paquete de medidas "más efectivo" para "autónomos, empresas y familias".

En este sentido y entre otras iniciativas, ha demandado aplicar una deflactación del 4% en el IRPF y realizar un ajuste automático en nóminas y retenciones para que "no exista devolución a final del ejercicio".

También ha solicitado compensar las bases imponibles negativas al 100% para pymes y medianas empresas, subiendo del 70% actual al 100%, así como "aplazar los pagos de IVA para aquellas facturas no cobradas de autónomos y pymes, con el objeto de ayudar a la liquidez temporal de las empresas y autónomos".

SUPONEN "UN RIESGO"

El juntero del PNV Jon Pérez ha señalado que la Diputación "ya ha realizado un esfuerzo" para aplicar "medidas valientes de apoyo a personas y empresas, y actuar con flexibilidad en esta situación de inestabilidad e incertidumbre".

Por otro lado, ha rechazado las propuestas del PP, ya que "no tienen en cuenta el esfuerzo ya realizado ni la necesidad de preservar la estabilidad de las finanzas públicas forales, condición imprescindible para seguir respondiendo con solvencia a una posible continuidad de la crisis, y ponen en riesgo la materialización del presupuesto total del Territorio Histórico".

El portavoz del PSE, Josu López Ubierna, ha defendido las diferentes medidas impulsadas por los socialistas, con el fin de "proteger a las personas", ya que, con ello, se "protege al empleo" y "se intenta que estos efectos en el día a día, en la factura del gas, de los carburantes y de la electricidad no supongan una carga añadida".

Tras destacar que el "PIB sigue creciendo y los datos de empleo y de recaudación fiscal son positivos,", ha defendido "la solvencia y credibilidad del Gobierno", para poner en marcha medidas de apoyo, "no desde la especulación, sino desde la experiencia, la solvencia y la credibilidad".

La procuradora de EH Bildu Nerea Martínez ha criticado las medidas planteadas por el PP, ya que, a su juicio, "lo único que les interesa es beneficiar a los de siempre, a las grandes empresas y a los grandes tenedores, olvidándose siempre de los mismos, la clase trabajadora y los colectivos más vulnerables".

EH Bildu ha cuestionado que una moción "no es vinculante y no es de obligado cumplimiento", para reiterar la petición de tramitar las medidas "como proyecto de norma foral para que se pueda materializar medidas fiscales y financieras". "Todo lo demás solamente se queda en titulares de prensa, ni más ni menos", ha reprobado.

El juntero de Elkarrekin Araba José Damián García-Moreno se ha mostrado "en contra" de las propuestas planteadas por el PP, ya que suponen "una caída de la recaudación absoluta" y "barnizan con alguna medida para las familias, pero todo está destinado para las empresas, sin valorar si tienen muchos ingresos o si tienen pocos".

Además, ha acusado a Trump de "lanzar una guerra a costa del masacrar al pueblo iraní que es, al final, el que paga las consecuencias de esto como lo está pagando también el pueblo libanés, el pueblo yemení, el pueblo sirio y todos aquellos que están sufriendo esa agresión imperialista, genocida y criminal del estado de Israel y de los Estados Unidos de América".

Para el procurador de Vox Jonathan Romero, el deterioro del poder adquisitivo de las familias, la pérdida de competitividad de las empresas, la asfixia fiscal de autónomos y pymes o el incremento de los costes energéticos "no nacen de un hecho puntual en Oriente Medio, sino de años de decisiones políticas acumuladas en Bruselas, en Madrid y también en las propias instituciones vascas".

"No se puede seguir manteniendo un modelo en el que el autónomo adelanta impuestos por ingresos que aún no ha cobrado y pensar que eso se corrige y no se puede seguir incrementando la dependencia de ayudas y subvenciones para pagar la luz o el gas de las familias sin cuestionar por qué hemos llegado a un modelo energético y regulatorio que encarece artificialmente la vida cotidiana", ha denunciado.

"AUTONOMÍA FISCAL"

Finalmente, el Pleno de las Juntas de Álava ha aprobado una enmienda de sustitución del Gobierno Foral, que ha obtenido el apoyo de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Araba y la negativa del PP y Vox.

En ella, las Juntas Generales de Álava reconocen el impacto que el conflicto en Oriente Medio y la volatilidad de los mercados energéticos tiene sobre las familias, el empleo, la inversión y la actividad económica de Álava, y manifiestan su apoyo a la utilización de la autonomía fiscal foral como instrumento de estabilización económica y protección del tejido productivo alavés.

También valoran positivamente el paquete de medidas urgentes y extraordinarias de alivio financiero y fiscal de la Diputación Foral de Álava, definido en coordinación con las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, para paliar el impacto del conflicto en Oriente Medio.

Asimismo, instan a la Diputación Foral de Álava a desplegar, con la máxima agilidad, el paquete de medidas urgentes, garantizando que sus efectos de alivio financiero y fiscal se materializan en la tesorería de autónomos, micro y pequeñas empresas.

Por último, las Juntas Generales de Álava solicitan a la Diputación mantener un seguimiento permanente de la evolución del conflicto en Oriente Medio, de los mercados energéticos y de su impacto sectorial sobre la economía alavesa, en colaboración con los agentes económicos y sociales del territorio.