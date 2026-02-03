El Pleno de las Juntas de Álava revocará la próxima semana los títulos honoríficos concedidos a Franco y Mola

Reunión de la Junta de Portavoces de las JJGG de Álava - JJGG ÁLAVA

VITORIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Juntas Generales de Álava revocará la semana que viene, de manera formal y definitiva, y declarará sin efecto los nombramientos honoríficos de 'Padre de la Provincia' y 'Diputado General Honorario' concedidos a Francisco Franco Bahamonde, así como revocará también y declarará sin efecto el nombramiento honorífico de 'Padre de la Provincia' a Emilio Mola Vidal.

La Junta de Portavoces del parlamento alavés ha fijado este martes el orden del día del pleno, que tendrá lugar el miércoles 11 de febrero, y que cuenta con mayoría en la cámara alavesa para retirar esos títulos, al tratarse de una Proposición de Norma Foral registrada por los grupos EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Araba, que cuenta, además, con el criterio favorable de la Diputación Foral de Álava.

El texto se estructura en cuatro artículos y una disposición final, redactados para garantizar "la plena eficacia" de la revocación de los títulos. El artículo 1 define el objeto de la norma, que es la revocación formal de los títulos y honores concedidos.

Por su parte, los artículos 2 y 3 detallan la anulación específica de las distinciones otorgadas a Francisco Franco Bahamonde y Emilio Mola Vidal, respectivamente, identificando los acuerdos históricos que quedan sin efecto; mientras que el artículo 4 mandata la actualización de los registros, libros de registro de honores y distinciones o archivos de la Diputación Foral para asegurar la eficacia administrativa de la revocación de los títulos.

Por último, la disposición final única establece la entrada en vigor de la norma al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Álava (BOTHA), dada la urgencia y el mandato legal de reparación que la motiva. Se tramitará por lectura única.

TRAMITACIÓN PARALELA

De forma paralela a la iniciativa de las Juntas Generales, el Gobierno de la Diputación Foral de Álava ya puso en marcha la tramitación de diversas acciones de reparación y memoria, a través de la figura de la comunicación de la Diputación Foral de Álava, presentada este pasado lunes en comisión por el concejal de Igualdad, Euskera y Gobernanza, Iñaki Gurtubai.

En concreto, la Diputación está ya trabando en la revisión y la retirada efectiva de los honores y distinciones que infrinjan tanto las leyes como los principios democráticos de reconocimiento de memoria histórica. Se trata de aquellos títulos otorgados en el ámbito ejecutivo por los gobiernos forales en la etapa franquista.

Además, la Diputación revisa el Decreto Foral 23/2008, del Consejo de Diputados de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de honores y distinciones de la Diputación Foral de Álava, para premiar o reconocer a personas físicas o jurídicas los méritos que hubieran podido redundar a favor de los intereses generales del Territorio Histórico de Álava o de sus valores.

La institución foral ha explicado que con ello se pretende establecer un criterio de retirada de honores debidos específicamente a la participación en la sublevación franquista o en su aparato represor.

La tercera línea de actuación es la relativa al registro de honores y distinciones para que la regulación de revocaciones de los honores quede adaptada a lo que el mantenimiento de la memoria histórica y democrática exige.