El Pleno de San Sebastián acuerda pedir que se recalifique la ladera de San Bartolomé para destinarla a parque público

El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado, con votos a favor de PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Donostia y PP y en contra de PNV, una moción de control al Gobierno municipal, presentada por Elkarrekin Donostia, en la que se solicita al alcalde, Jon Insausti, que gestione la tramitación inmediata de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2025 para "eliminar la referencia a la calificación de usos terciarios (centro comercial y aparcamiento subterráneo)" de la ladera de San Bartolomé y destinarla a "sistema local de espacios libres con uso de parque público".

El portavoz de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa, que ha presentado esta iniciativa en coordinación con la Plataforma ciudadana San Bartolomé, ha recordado que el pasado 11 de abril el exalcalde donostiarra Eneko Goia anunció su intención de "paralizar, rescindir, suspender, resolver o renunciar" al precontrato privado del proyecto de centro comercial y aparcamiento subterráneo en San Bartolomé y de abrir un proceso de reflexión sobre qué hacer con este ámbito.

Goia indicó que solicitaría a la Sociedad Mixta San Bartolomé Muinoa la resolución, de mutuo acuerdo, del precontrato de compraventa de la ladera con el fondo de inversiones Midfield SL, que obtuvo de Alcaldía licencia de obras en septiembre de 2024 y una posterior prórroga para levantar el citado centro comercial y su aparcamiento, según está contemplado en la Modificación del PGOU de 2015.

Lasa ha apuntado que, a día de hoy, Midfield "no ha conseguido una segunda prórroga de la licencia y hace tres meses la concejalía de urbanismo incoó un expediente sobre la caducidad de la misma, si bien aún no se ha resuelto".

En este sentido, ha apuntado que "transcurridos nueve meses no se ha producido ningún acuerdo formal, ni pronunciamiento oficial de los órganos de decisión del Ayuntamiento que ratifiquen el compromiso público del Gobierno municipal".

A ello ha añadido que "no existe en el Ayuntamiento una estrategia sobre qué pasos dar para evitar que el centro comercial u otra edificación que destroce la ladera sigan siendo posibles", por lo que, a su juicio, se mantiene "la amenaza real de destrucción de la ladera, lo que impediría la creación del Parque de San Bartolomé".

La iniciativa de Elkarrekin Donostia se ha votado en el Pleno por puntos, el primero, en el que se pide a los responsables de Urbanismo que acuerden "la inmediata caducidad de la licencia de obras de construcción" del centro comercial y el aparcamiento subterráneo ha contado con los votos a favor de todos los grupos municipales salvo el PNV.

En el segundo se insta a trasladar a la sociedad mixta San Bartolomé Muinoa, de la que forman parte el Ayuntamiento y cuatro constructoras/inmobiliarias, la petición de acordar la rescisión del precontrato privado existente con el fondo New San Bartolomé SL que no ha sido formalizado en escritura pública para la compraventa de la parcela. Este punto ha contado con el rechazo de PNV y PP y el apoyo del resto de grupos municpiales.

En el tercer punto, apoyado por todos los grupos municipales salvo el PNV se pide a Insausti que "gestione la tramitación inmediata de la modificación puntual" del PGOU 2015 para "eliminar la referencia a la calificación de usos terciarios (centro comercial y aparcamiento subterráneo)" de la ladera de San Bartolomé y "destinarla a sistema local de espacios libres con uso de parque público".

En el último punto, con los votos en contra de PNV y PSE-EE y a favor del resto, se apoya la apertura de un proceso de participación ciudadana sobre los criterios a tener en cuenta para definir un parque público en la parcela.

Lasa ha recordado que la Plataforma ciudadana San Bartolomé ya ha trabajado en un proyecto "participativo" de parque público, que "podría ser un buen punto de partida". Por su parte, el portavoz del PP, Borja Corominas, ha opinado que el proyecto de aparcamiento subterráneo y centro comercial en San Bartolomé "no solucionaba, que no ofrecía ninguna solución a los problemas que actualmente tiene el barrio y tiene la ciudad", sino que "agravaba algunos, como el de la movilidad". No obstante, ha explicado que su grupo ha votado en contra del punto dos porque al referise a un contrato "entre privados", a su juicio, "no tiene sentido que el Pleno se pronuncie".

Por otro lado, ha calificado de "muy atractivo" el proyecto de "jardín vertical en el muro de San Bartolomé", aunque "iniciar un proceso participativo ya asumiendo cuál va a ser el final de ese proceso participativo" resulta "un poco aventurado".

Desde el grupo municipal socialista, la concejal Ane Oyarbide se ha manifestado en contra de cualquier acuerdo que suponga la prórroga del contrato de compra-venta de este ámbito con New San Bartolomé, así como de "mantener la calificación que tenía esta parcela antes de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del 2015", de forma que "vuelva a ser una parcela perteneciente al sistema general y poder ejecutar en la ladera un parque público con zonas verdes y de estancia". No obstante, ha reconocido que "los intereses económicos generados por aquella modificación" que en su día fue "respaldada por unanimidad", obliga a "actuar con cautela".

Así, ha incidido en que "el camino hay que andarlo sin demagogias, avanzando con paso firme, pero con todas las garantías avaladas por los servicios jurídicos y con la intervención de este Ayuntamiento". Por ello, ha señalado que su grupo dice "sí a la caducidad de la licencia, sí a la extinción del contrato y sí a la modificación del plan general", pero, a su juicio, no es momento de "abrir ningún proceso de participación ciudadana".

Desde el grupo municipal de EH Bildu, Ricardo Burutaran ha considerado "enriquecedor" que se lleve a cabo un proceso de participación ciudadana sobre el futuro de San Bartolomé y ha señalado que "no es conveniente" ni un centro comercial, ni un aparcamiento subterráneo en este ámbito. Además, ha apuntado que el Ayuntamiento tiene dos consejeros en la sociedad San Bartolomé Muinoa y, por tanto, es pertinete pedirles que lleven a la misma la petición de rescisión del precontrato.

La edil de Vivienda y Planificación Urbanística, Nekane Arzallus, ha recordado que "todos los grupos municipales apoyaron la modificación del plan general" de 2025 para la construcción de un centro comercial y parking subterráneo en San Bartolomé, en "una lealtad hacia el Ayuntamiento y hacia los donostiarras, que ahora se tambalea".

Además, ha subrayado que existen "una serie de compromisos" relativos a esta parcela "que habrá que cumplir" y a los que hay que "dar solución", porque "hay que ser consecuentes, como lo fuimos en 2015".

"Fuimos consecuentes porque había un problema gordo y todos a una llegamos a esa situación", ha apuntado, para añadir que ahora "los tiempos han cambiado" y, por eso, "el Gobierno municipal tomó la decisión de que no había que hacer un comercial, ni un parking de rotación", pero hay que "ser serios".

"Ninguno ha dicho aquí cómo vamos a solucionar este tema", ha criticado, para añadir que "no se soluciona con un parque verde", sino que hay que "solucionar primero otros asuntos antes de llegar a eso". "Primero hay que arreglar políticamente el desaguisado", ha incidido.