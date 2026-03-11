PNV aconseja al Gobierno "hilar fino" para aprobar su plan por la guerra de Irán y echa en falta "medidas que no están"

Archivo - El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban, ha aconsejado al Gobierno de Pedro Sánchez "hilar fino" para sacar adelante un decreto ley para afrontar la crisis derivada por la guerra en Irán, y ha advertido de que, en el borrador "hay cosas que no contemplan" y deben estar. También ha considerado que un Gobierno sin presupuestos "es una dificultad añadida", pero cree que conseguirá apoyos si las medidas que plantea son "lógicas".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha calificado de "terribles" las consecuencias generadas por la guerra en Irán, porque Donald Trump "no sabe muy bien después qué es lo que puede pasar" y actúa "sin consultar a los supuestos aliados, a los que luego les pide ayuda, que van a ser los que sufran más directamente las consecuencias del conflicto bélico".

Además, ha llamado la atención sobre "la vertiente interna" dentro de EEUU, con una "deriva antidemocrática" de sistema, porque su presidente "se ha saltado todos los controles". "Al Congreso, pone y quita jueces, etcétera", ha señalado.

Aitor Esteban cree que "está claro" que hay que "tomar medidas", algunas desde Euskadi y otras adoptadas por el Gobierno de España. Según ha señalado, el PNV va a trasladar al Ejecutivo de Pedro Sánchez su visión de "lo que tiene que hacer", porque "hay algunas medidas que son muy importantes para Euskadi".

Entre las preocupaciones de la formación jeltzale, ha apuntado al "problema con los sectores electrointensivos", que afecta a "muchas industrias vascas y a muchas familias". Tras subrayar que la electricidad tiene un coste de más del doble que Alemania o Francia, ha recordado que "siempre se está hablando de que hay que retocarlo". "Hay que hacerlo ahora", ha dicho.

Esteban ha admitido que "si esto se prolonga", 2026 puede ser "un año complicado", por lo que son precisas "medidas, que sean temporales o que se vislumbren para cinco o seis meses y después se hace una revisión".

Por otra parte, ha indicado que el Gobierno central --que ha realizado una ronda de llamadas a los partidos para invitarles a hacerle llegar sus propuestas-- ha pasado a su partido "algún borrador" en el que "hay cosas que no contemplan" y que cree "que tienen que contemplar". "Ya hablaremos en su momento de qué es lo que hace el Gobierno, qué creemos que debía haber hecho, o si efectivamente ha hecho lo que le vamos a pedir", ha apuntado.

En su opinión, el Gobierno tiene que "afinar" respecto a las medidas para paliar los efectos del conflicto bélico, y "ver exactamente qué es lo que se puede y qué recursos hay".

En este sentido, ha asegurado que un Gobierno sin presupuestos aprobados para 2026 "es una dificultad añadida". "Se pueden buscar soluciones, pero no es una facilidad que no haya presupuestos", ha destacado.

Para Aitor Esteban, si las medidas que plantea el Gobierno son "lógicas" y "van a ayudar al mantenimiento del empleo a la industria" y van a ofrecer "un apoyo social", sí obtendrá un respaldo de los grupos parlamentarios.

"Pero hay que hilar fino, y si el Gobierno español intenta meter medidas aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que no se vea muy claramente que van dirigidas a eso, puede tener problemas", ha aseverado, para afirmar que él cree que "sí se puede y se debe hacer".

Por otra parte, se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno ha tardado "mucho" en fijar su comparecencia ante el Congreso, el próximo 25 de marzo, para explicar su postura ante la guerra en Irán.

En su opinión "las cosas y las posiciones, más o menos legítimas, por muy legítimas que sean, hay que explicarlas". "Creo que al Parlamento sí que tenía que haber ido y tenía que haber ido ya", ha resaltado.

DESACUERDO CON TRUMP

Por otro lado, ha defendido que, para mostrar el desacuerdo de la UE a Trump, hay que mostrar "una posición común y conjunta" porque si no "EEUU va a seguir haciendo lo que quiera".

Además, echa de menos líderes europeos "que aguanten el tipo" y ha manifestado su disgusto con el discurso de la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Layen, asegurando que la UE no puede ser la guardiana del orden y el derecho internacional. "En el orden mundial todo evoluciona, pero tiene que haber unas reglas que tengan como objetivo la paz y los derechos", ha señalado.

Tras manifestar que "tampoco le tocaba" pronunciarse al respecto, ha apuntado que hoy "ha dado un pasito atrás". "Eso quiere decir que en el ámbito europeo se le ha llamado la atención y lo ha entendido, porque se juega una moción de censura", ha concluido.