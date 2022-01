PNV advierte al Gobierno de que no colaborará "en ningún tema", si no materializa "pronto" la transferencia del IMV

Esteban dice que no hay que "poner patas arriba" el acuerdo de la reforma laboral, sino "mantener el nucleo acondicionando algunas cosas"

BILBAO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido este lunes al Gobierno de que, si no materializa "pronto" la transferencia a Euskadi de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), su formación no colaborará "en ningún tema" con el Ejecutivo.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, el portavoz jeltzale ha asegurado que "todo está firmado y muy bien definido" para que se complete la transferencia del IMV a Euskadi, pero ha lamentado que "parece que, de nuevo, están poniendo trabas y queriendo retrasarlo".

"Si no se avanza y se materializa pronto, ya no solo será la reforma laboral, sino que el PNV no colaborará en ningún otro tema. Tendrá que ser las próximas semanas", ha advertido.

REFORMA LABORAL

Asimismo, ha asegurado que el PNV "no está más cerca" de apoyar la reforma laboral acordada entre Gobierno, sindicatos y patronal, y que la posición de la formación nacionalista en estos momentos es la de "un no rotundo".

El dirigente jeltzale ha asegurado que no defienden que haya que "poner patas arriba" el acuerdo, sino que "se podría mantener el nucleo, pero acondicionando algunas cosas", algo que, en su opInión, "entendería Europa y deberían entender tanto patronal como sindicatos".

"Hace tiempo que les dijimos que se deben priorizar los convenios autonómicos. Para nosotros es algo imprescindible. Lo que queremos es reforzar nuestro modelo de negociación, sobre todo, teniendo en cuenta, además, de que aquí el mapa de los sindicatos es distinto y las relaciones sociolaborales son diferentes", ha explicado.

En su opinión, "no hay tanto problema" por parte de los sindicatos firmantes del acuerdo para que la reforma recoja la reivindicación del PNV, ya que, "según lo que hemos hablado, "CCOO no tendría ningún problema, y UGT al principio sí que estaba en duda pero, después, lo dio por bueno".

"Lo que sucede es que una parte de la patronal ha decidido no aceptarlo, y el Gobierno no se ha dado cuenta de que no es suficiente lograr un acuerdo a nivel social y luego presionar, presionar y presionar, sin hacer ninguna modificación para que el Parlamento lo apruebe. Las cosas no se hacen así", ha indicado.

En este sentido, Esteban ha defendido que logren acuerdos "a nivel social", pero ha considerado que "sobre todo" hay que llegar a acuerdos en el Congreso, "porque es allí donde se aprueban los acuerdos".

De esta manera, ha instado al Gobierno a que trabaje para lograr una mayoría, y ha considerado que sería "importante" lograr el apoyo de los que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

CALENDARIO LEGISLATIVO

Por otro lado, Aitor Esteban ha afirmado que, en la relación con el Gobierno, "hay de todo", aunque ha lamentado que "haya que andar siempre tirando para que se hagan las cosas", y ha mostrado su "preocupación" ante el calendario legislativo presentado por el Ejecutivo.

"El día de la investidura dije claramente que estamos gente muy diferente y que, quizás lo que nos una sea poco, pero que eso es lo que hay que impulsar, y mejor no tocar las grandes diferencias. Parece que no quieren actuar así. PSOE y Podemos tienen un programa de coalición y quieren sacarlo adelante sin tener en cuenta que entre los dos no tienen mayoría suficiente en el Parlamento", ha recordado.

En este sentido, se ha mostrado "muy preocupado" con los proyectos de ley de audiovisuales y de vivienda, que "claramente entran en nuestras competencias", y también con el propósito del Gobierno de legislar en servicios sociales y en servicios sanitarios.

"Parece que quieren intervenir en cuestiones que para nosotros pueden ser muy delicadas, y es imposible que nosotros estemos en los contenidos que han adelantado. No entiendo ese comportamiento y estoy preocupado por la evolución de las cosas en los próximo meses", ha asegurado.