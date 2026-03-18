PNV advierte que no se pueden aceptar "exclusiones y utilizaciones" del euskera y la Korrika: "El euskera es de todos"

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BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario y responsable de Euskera del PNV, Markel Olano, ha advertido de que no se pueden aceptar "exclusiones y utilizaciones" del euskera y la Korrika, y ha defendido que la lengua vasca "es de todos".

El PNV ha difundido este mensaje del miembro de su Ejecutiva tras conocerse que AEK, organizadora de la Korrika, ha decidido que CCOO Euskadi no porte el testigo en la carrera por dar credibilidad a una publicación que relacionaba a representantes de este sindicato con un grupo que impulsaba recursos en los tribunales contra la exigencia del euskera, que ha calificado de "euskarófobos".

El sindicato ha denunciado el veto este miércoles en una rueda de prensa en la que ha asegurado que es objeto de "apartheid social". Por su parte, el PSE-EE ha anunciado que no participará en la Korrika al considerar que la decisión de los organizadores es "exluyente, injusta" y "un gesto de intolerancia".

En su mensaje, Markel Olano ha afirmado que "lo último que necesita" esta lengua son "polémicas" como la que se ha producido. A su juicio, el euskera y la Korrika son "tan importantes" que no se pueden aceptar "ni exclusiones ni utilizaciones del euskera con fines partidistas o particulares".

Según ha advertido el parlamentario vasco, el euskera necesita "a todos y a todas" y "es de todos y de todas".