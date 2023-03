PNV reprocha que se rechace la reforma de la Ley Mordaza por electoralismo

BILBAO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha insistido en que el rechazo a la reforma de la llamada 'ley Mordaza' es "un absoluto error" del que considera "la responsabilidad la tienen Bildu y ERC". En este sentido, ha apuntado que se podrían haber planteado enmiendas para introducir los asuntos que demandaban pero "no han presentado nada" y ha lamentado que "se está jugando a preelectoralismo".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha dicho no entender el rechazo en la Comisión de Interior a la reforma de esta ley impulsada por el PNV. A su entender, es "un absoluto error" y, en este sentido, ha indicado que ve "muy preocupante pensar que por dos asuntos, de los que no trataba la ley Mordaza pero con toda legitimidad se podrían introducir, y habiendo modificado 36 artículos de 52 y logrado un equilibrio más normal, más lógico entre seguridad y los derechos individuales, se votara que no".

"No acabo de entenderlo", ha insistido el portavoz del PNV, que ha criticado que quienes han optado por "poner el acento en las pelotas de gomas o devolución en frontera, más allá que no estaban en la 'ley Mordaza', tenían legitimidad para haber presentado estos asuntos, y no presentaron enmienda en tal sentido".

Del mismo modo, ha dicho no entender que se pida que "hay que derogar" la actual ley, una propuesta que "nadie ha presentado" tampoco y que, en todo caso, supondría un "vacío legal".

"Los demás no han presentado nada", ha remarcado Aitor Esteban, que ha reiterado que, "habiendo equilibrado 36 artículos de 52, decir que eso no vale nada y que 'todo o nada'" supone que "se está jugando a preelectoralismo y a que cada uno está pensando en otras cosas que no dice públicamente".

UN AVISPERO

Respecto a las diferencias entre los miembros de Unidas Podemos sobre este tema, ha explicado que, para su partido PNV, "la responsabilidad la tienen Bildu y ERC, que son las que han decantado el voto y han sido los militantes en esto, en que no tirara adelante y no dar más tiempo para seguir hablando e incluso conseguir alguna modificación más en los trámites que quedaban, y han decidido cortar por lo sano".

En todo caso, ha opinado que el grupo parlamentario de Unidas Podemos es "un pequeño avispero" y ha lamentado que "algunos tienen el chip electoral en la cabeza y no ven más allá", si bien ha admitido que "quienes se han encargado de este tema en Podemos y en particular Enrique Santiago han hecho un esfuerzo muy loable".