PNV advierte que "votar al PP es votar a la ultraderecha", tras su acuerdo con Vox para el Senado

Homenaje y ofrenda floral del PNV al Lehendakari José Antonio Agirre en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha advertido este martes en Bilbao que "votar al PP es votar a la ultraderecha", tras su acuerdo con Vox para el Senado, mediante el que los populares renuncian a presentarse por Gipuzkoa a la Cámara Alta. A juicio, con ello, el Partido Popular "demuestra lo poco que le importa Euskadi", frente al "compromiso" jeltzale con el pueblo vasco "y los derechos humanos.

Vaquero, que ha intervenido en la tradicional ofrenda floral del PNV al Lehendakari José Antonio Agirre, junto a la estatua erigida en Bilbao a quien lideró el primer Gobierno Vasco, ha querido llamar la atención sobre el pacto de PP y Vox para el Senado y, en concreto, la renuncia de los populares a presentar candidatura en Gipuzkoa a la Cámara Alta a favor del partido de Santiago Abascal.

A su juicio, de esta forma, se constata "claramente que votar al Partido Popular es votar a Vox, es votar a la ultraderecha". "Y demuestra lo poco que le importa nuestro pueblo, lo poco que les importa Euskadi", ha lamentado.

DEFENDER CONVICCIONES DEMOCRÁTICAMENTE

Según ha asegurado Maribel Vaquero, el PNV defiende "otra forma de hacer política, firme en los principios, comprometida con Euskadi", como lo ha sido siempre, "abierta al diálogo y al acuerdo, y respetuosa con los derechos humanos". "Porque dialogar no es renunciar a nuestras convicciones, es defenderlas democráticamente", ha destacado.

En el acto de homenaje a Agirre y la ofrenda floral, Vaquero ha estado acompañada por el presidente del EBB, Aitor Esteban, la cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Idoia Sagastizabal, la secretaria del EBB, Maitane Ipiñazar, el presidente del BBB, Iñigo Ansola, el alcalde, Juan Mari Aburto, y la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, entre otros cargos institucionales y del partido.