PNV afirma que la legislatura "morirá" cuando lo decida Sánchez e insta a "aunar esfuerzos" en torno a PGE

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026, en Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha reiterado que la legislatura estatal "morirá" cuando lo decida el presidente, Pedro Sánchez, y ha emplazado insta a "aunar esfuerzos" parar tratar de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado porque, sin cuentas públicas, "será muy difícil continuar". Además, cree que el PSOE y el PP están en el 'y tu más', "mientras Vox está comiendo palomitas, pasándoselo muy bien y pescando en río revuelto".

En una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, Vaquero ha reconocido que "está siendo un curso difícil". "Empezamos con una mayoría muy exigua en el Congreso de los Diputados, con acuerdos y pactos de investidura", ha añadido.

Por ello, ha dicho que en estos tres años "conseguir una mayoría en torno a diferentes temas y proyectos legislativos ha sido bastante difícil". "En total, se han aprobado 74 leyes, proyectos de leyes y Real decretos, pero los decretos legislativos prácticamente son la mitad", ha indicado.

Para Maribel Vaquero, "es muy difícil aunar acuerdos con estas mayorías y este último año los problemas alrededor de los casos judiciales que hay en torno al Gobierno y al PSOE, no están ayudando a que esos acuerdos, esas minorías tan difíciles de tejer, sigan manteniéndose".

Preguntada por si la legislatura está 'muerta', ha precisado que "morirá cuando lo decida el presidente porque para eso es el que tiene el botón de la convocatoria electoral", pero, en todo caso, ha dicho que hay que aunar esfuerzos en torno a un proyecto" como el de los Presupuestos Generales del Estado.

"Que los presente y, si no consigue negociarlos y sacarlos adelante, verdaderamente es muy difícil mantener la legislatura tal y como está. Sin presupuestos ya es muy difícil continuar y dar salida a esta legislatura, porque necesitamos un acuerdo importante, y los Presupuestos es el acuerdo de gobierno. Por lo menos, sabríamos cuáles son sus prioridades, a dónde va a dirigir las partidas y qué es lo que pretende hacer en lo que queda de legislatura. Estamos viendo es que es muy difícil tejer mayorías y creemos que tiene que haber una mayoría para algo", ha insistido.

A su juicio, el PSOE y el PP "están más en la pelea de 'y tú más'" y, mientras, "está Vox comiendo palomitas, pasándoselo muy bien, porque quien verdaderamente está pescando en este río revuelto está siendo Vox".

Sobre la aprobación de la Ley de Dependencia y la de Discapacidad, ha señalado que ha costado. "Hemos tenido que hacer una labor de mediación para que diferentes posturas de los diferentes grupos políticos pudieran salir adelante", ha manifestado, para reconocer que "se han quedado cosas" sin incorporar. "Pero, desde el PNV, hemos intentado aunar diferentes sensibilidades y sumar", ha subrayado.

Vaquero ha querido "dejar claro" que su partido no quiere que haya un próximo Gobierno de PP y Vox. "Pero lo que estamos viendo también es que Vox cada vez está ganando más en las encuestas. Por lo tanto, tenemos que hablar claramente a la gente y poner en valor el sistema democrático y las instituciones democráticas", ha añadido.

Según ha remarcado, "lo que no puede haber es esa desafección de la ciudadanía, ya no solo hacia los partidos políticos, sino hacia las instituciones democráticas y al sistema democrático". "Tenemos que poner en valor, desde nuestro trabajo y desde nuestras propuestas, lo la democracia y los sistemas democráticos, y dejarnos del rifirafe y de estas frases de trazo grueso de 'tú más', para dedicarnos a dar soluciones a los problemas de las personas", ha emplazado.

La portavoz jeltzale cree que los políticos deben hacer su labor "con sinceridad", sin eludir los debates pendientes "y dejar de hacer populismo". "No tenemos que hacer la política a la contra, 'en contra de' en lugar de 'a favor de'", ha aseverado.

VIVIENDA

Por ello, ha emplazado a "conseguir acuerdos, aunque sea de mínimos, sobre temas que son verdaderamente importantes, como el tema de la vivienda". En esta materia, ha explicado que los jeltzales tenían "unas propuestas claras".

"Nosotros hemos pedido desde el principio, incluso presentamos una proposición de ley con el PSOE en relación a la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, porque creemos que hay que dotar de seguridad jurídica a los planteamientos urbanísticos. No puede ser que un ayuntamiento se pase 12, 13 o 14 años para aprobar un planemiento urbanístico y, por un defecto de forma, en cascada, se anule todo ese desarrollo urbanístico", ha destacado.

Por otra parte, con la Ley de Vivienda de 2023, se dejó "un agujero negro que no se reguló, que fue la vivienda de temporada", y ha apelado a regularla. "Hay que dar mayor seguridad jurídica en todos los ámbitos, tanto al arrendador como al arrendatario, y que se respete el marco competencial", ha añadido.

A su juicio, "los acuerdos se pueden conseguir si no pretendemos taparnos todos debajo de la misma manta". "Si la manta no cubre del todo la cama, tendremos que ver que tenemos que estar todos tapados en aquellas partes más importantes, pero igual tenemos que dejar un poco nuestras posturas máximas para otro día", ha emplazado.

La diputada jeltzale ha asegurado que el PNV "está intentando que haya manta suficiente para todos". "El problema de la vivienda afecta a mucha gente y ese esfuerzo lo tenemos que hacer allí donde tenemos representación política, por lo menos", ha defendido. Tal como ha recordado, sus cinco votos "son indispensables", pero no suficientes, y hay que "negociar entre todos".

COMPETENCIAS

En cuanto a las competencias pendientes de traspasar a Euskadi, ha considerado que "se están dando pasos", y en referencia a que no se haya celebrado la comisión bilateral presidida por el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez, ha dicho que no consideraban que el contenido "fuera suficiente" para que tuviera lugar ese encuentro.

"Ha habido un emplazamiento de acuerdo mutuo entre los dos Gobiernos a septiembre, lo que quiere decir que hay posibilidades de acuerdo, pero que el acuerdo deseado, a día de hoy, no estaba", ha reiterado, para apelar optimismo e "intentar no ver siempre el vaso medio vacío", sino tratar que "ese vaso se vaya llenando".

Maribel Vaquero cree que las transferencias o el tema de la Ley de Vivienda se pueden resolver antes de la disolución de las Cámaras para celebrar elecciones generales, "si hay voluntad política". "Nosotros vamos a poner toda nuestra voluntad política", ha explicado.

LAWFARE

Sobre si hay 'lawfare" o no, Vaquero considera que "hay algunos casos judiciales que son bastante absurdos". No obstante, cree que no hay que "escudarse en que todo es lawfare. ¿Que lo hay? Sí, hay algunos casos que entendemos que son difíciles de entender, pero no nos podemos escudar tampoco en que todo es lawfare", ha manifestado.

En cuanto a las acusaciones del PP al PNV de ser "cómplices de la corrupción", ha señalado que los populares todavía están "con aquel resquemor de la moción de censura" a Mariano Rajoy y les tienen "siempre en su punto de mira".

"El PP tampoco está para dar elecciones a nadie, si vemos un poco su historia también en los tribunales. Se equivoca intentando buscar enemigos en todo aquel que no le dé la razón. Ellos mismos se están retratando", ha apuntado.

La portavoz del PNV en el Congreso cree que "todavía queda mucho por aclarar" en el caso del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En cuanto a la entrevista que realizó, ha dicho que "dio las mismas explicaciones que había dado antes y no aclaró mucho".

"Esperemos que en sede judicial pueda aclarar mucho más", ha remarcado. En todo caso, a Maribel Vaquero le preocupa "que la gente cada vez crea menos en el sistema democrático, en los partidos políticos".