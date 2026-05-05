PNV apela a "remangarse" para buscar viabilidad a Tubos Reunidos y que "todos los factores remen en la misma dirección"

Archivo - Fábrica de Tubos Reunidos de Amurrio. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha apelado a "remangarse" y "arrimar el hombro" para ayudar a que Tubos Reunidos tenga "una viabilidad", algo que no dependerá "de un único factor, sino de todos" pero, ha advertido, "todos tienen que remar en la misma dirección".

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, ha considerado "una pena" la situación de Tubos Reunidos, que este pasado lunes anunció la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores.

Según ha lamentado, la empresa enfrentaba una situación "muy complicada", con "una deuda enorme, desproporcionada", a la que se "acumularon dos circunstancias sobrevenidas ciertamente complicadas", la caída en las ventas como consecuencia de los aranceles establecidos por el Gobierno de Donald Trump --que "no hace más que liarla cada vez que tiene oportunidad"-- y el aumento de los costes de la energía como consecuencia de la guerra de Irán, "otra de Donald Trump".

Todo ello, ha señalado, "ha hecho ha sido muy difícil la continuidad". Tras valorar "la colaboración entre instituciones" que "se han implicado desde el primer momento", ha subrayado que ahora hay que "mirar al futuro" y tratar de buscar la "viabilidad a la empresa", para lo que "es muy importante encontrar inversores".

"Encontrar a alguien que de verdad se anime a invertir en la empresa, a darle viabilidad, es complicado, pero creo que tenemos que seguir trabajando y ser lo suficientemente responsables como para remangarnos, arrimar el hombro y, mediante la colaboración interinstitucional, ser capaces de ayudar en la medida de lo posible a que exista una viabilidad para la empresa y para los trabajadores de la empresa", ha insistido.

Cuestionado por el peso de la conflictividad laboral en la situación de la empresa, ha subrayado que los trabajadores "tienen sus derechos" y los sindicatos tienen "siempre el derecho de defender en los tribunales y allá donde sea".

En todo caso, ha advertido de que "la viabilidad de la empresa no depende exclusivamente de un factor". "La conflictividad es uno de ellos, el absentismo es otro de ellos, pero el ecosistema económico también es algo que va a facilitar o no la viabilidad de la propia empresa", ha opinado.

En este sentido, ha incidido en que "no es un único factor el que determina si la empresa va a poder tener viabilidad o no, sino todos" pero "todos los factores tienen que remar en la misma dirección".

Asimismo, ha reiterado la "apuesta como país por la industria y el empleo industrial", que es "mucho mejor pagado y con muchas mejores condiciones", lo que después permite "tener una mayor recaudación en las haciendas públicas y poder tener los mejores servicios públicos".

El portavoz del PNV ha considerado que Euskadi es "atractivo" desde el punto de vista de la fiscalidad, infraestructuras, ecosistema industrial o relaciones con otras empresas, pero "hay otras cuestiones en las que evidentemente se tienen que mejorar, porque los datos son los que son".

En este contexto, ha admitido que el absentismo es "una realidad" pero ha precisado que "los trabajadores están de baja porque hay un profesional sanitario que les da la baja", por lo que se trata de "cuestiones muy complejas" que es preciso "estudiar desde un punto de vista laboral y sanitario".