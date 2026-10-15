PNV asegura en Bruselas que "luchará contra el auge contrario a Europa y de la ultraderecha" de cara al 29N

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, junto a otras representantes jeltzales en la cumbre de Renew Europe, en Bruselas - EAJ-PNV

BRUSELAS, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha asegurado este jueves en Bruselas que su partido es "radicalmente proeuropeo" y, de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, "luchará contra el auge contrario a Europa y de la ultraderecha". "Defendemos Europa, los valores europeos y que Euskadi tenga voz dentro de Europa", ha destacado.

Vaquero ha participado, junto a la responsable de relaciones exteriores del EBB del PNV, Miren Martiarena, la portavoz del Grupo Vasco en el Senado, Beatriz Artolazabal, y la eurodiputada jeltzale, Oihane Agirregoitia, en la cumbre de líderes de Renew Europe celebrada en el Palais d'Egmont de Bruselas.

En plena precampaña de las elecciones generales y en referencia al lema de la cumbre, Maribel Vaquero, ha recordado que el PNV "siempre ha sido un partido radicalmente proeuropeo". "Somos un partido proeuropeo desde antes incluso de que surgiera el proyecto europeo, tal como defendió el Lehendakari Agirre", ha subrayado en un mensaje que ha lanzado frente al edificio en el que se encuentra también el Ministerio de Exteriores de Bélgica.

La portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha afirmado que seguirán defendiendo "esta Europa de valores, este proyecto común", y ha advertido que en los comicios españoles está en juego "el proyecto europeo". "Tenemos que luchar contra el auge contrario a Europa y de la ultraderecha. Y ahí va a estar el PNV", ha insistido.

LOS GRANDES RETOS

Según ha destacado, los jeltzales defienden "Europa, los valores europeos y que Euskadi tenga voz dentro" de la UE. "Porque los grandes retos de Euskadi también se deciden en Europa y queremos tener voz propia sin depender del Estado español", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado algunos de los principales retos de su partido como la Macrorregión Atlántica o la oficialidad del euskera en Europa.

En la cumbre de Renew Europe también han participado el Taoiseach de Irlanda, Micheál Martin, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la Unión Europea, y el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten. También han asistido la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad común de la UE, Kaja Kallas, la comisaria de ampliación, Marta Kos, y la comisaria de Igualdad y Gestión de crisis, Hadja Lahbib.

Tampoco han faltado a la cita los 78 eurodiputados y eurodiputadas del grupo parlamentario que componen Renew Europe. La eurodiputada jeltzale Oihane Agirregoitia ha defendido la importancia de que PNV esté representado en este tipo de foros para "introducir la visión vasca y defender los intereses de Euskadi".