PNV condena a quienes "bajo el amparo del antifascismo encuentran la excusa perfecta para montar una batalla campal"

Jóvenes observan un contenedor ardiendo en los incidentes de Bilbao - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha expresado su condena a la actividad de quienes "bajo el amparo del antifascismo, encuentran la excusa perfecta para montar una batalla campal en la que quemar coches, destruir mobiliario urbano, generar miedo en la población y enfrentarse a la Ertzaintza y a la Policía Municipal".

También ha mostrado su "más firme condena" a la actividad de aquellos agitadores que acuden a Euskadi "buscando la provocación para sembrar el odio".

En un mensaje en redes sociales, el PNV ha aludido así a los incidentes producidos en la capital vizcaína tras una manifestación de rechazo a la anunciada visita del agitador Vito Quiles, en los que se han quemado contenedores y vehículos, entre otros daños.

"Al fascismo se le combate desde la democracia, no desde la violencia. No queremos este tipo de imágenes en nuestras calles. La convivencia es tarea de todos, de toda la sociedad", ha manifestado la formación jeltzale, para expresar todo su apoyo a los ertzainas, policías locales y bomberos que están trabajando "en estos momentos".