PNV confía en que se derogue el recurso que evite que un Estatuto sea "transformado" en el TC antes de referéndum

El presidente del PNV, Aitor Esteban, en un desayuno informativo en Bilbao. - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, confía en que se acabe derogando el recurso previo de inconstitucionalidad en los estatutos de autonomía, tal como han planteado los jeltzales en el Congreso, con el objetivo de evitar que un nuevo pacto estatutario vasco sea "transformado" por el Tribunal Constitucional antes someterlo a referéndum.

Además, ha destacado que su partido, EH Bildu y PSE-EE "tienen voluntad clara" de alcanzar un acuerdo que siente las bases para un nuevo estatuto y que pase el filtro de las Cortes Generales para ser refrendado por los vascos, sin que antes "alguien que no estaba en el consenso" lo impugne en el TC.

Esteban, que ha participado en el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, ha recordado que jeltzales, EH Bildu y los socialistas acordaron guardar discreción sobre las conversaciones que mantienen para llegar a un acuerdo de reforma estatutaria o nuevo estatus.

Tras recordar que hace unas semanas dijo que, para estas fechas, se podría conocer "si hay agua en la piscina o no" para alcanzar un acuerdo, ha señalado que entonces se estaba hablando de "unos puntos que eran absolutamente cruciales" y que, si se pudieran "desatascar completamente, ya la cosa se encauzaba y podría ir ya mucho más rodada y, si no, se podría atascar".

El líder jeltzale ha insistido en que hace una semana habría dicho que "había agua en la piscina", aunque hoy no lo sabe. "Pero sé que hay una voluntad clara de los tres partidos políticos de llegar a un acuerdo, de seguir insistiendo, y de intentar buscar esa solución. Me quedo con eso", ha afirmado.

DEROGACIÓN DEL RECURSO PREVIO

Aitor Esteban ha eludido poner fechas para lograr un consenso y ha explicado que la propuesta del Grupo Vasco para derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomías, que el pasado martes el pleno del Congreso respaldó tramitar, "está relacionada" con la reforma del Estatuto.

"Porque si llegamos a un acuerdo de una reforma estatutaria mayoritaria en Euskadi, si hacemos que también sea aprobada por las Cortes Generales, eso significa un consenso político amplísimo. Por lo tanto, es eso lo que tiene que llevarse a una votación, a un referéndum, a testarlo ante la ciudadanía vasca", ha indicado.

Según ha advertido, "lo que no cabe es que el acuerdo amplio, no sólo logrado en Euskadi, sino luego también en Madrid", no se someta a votación, sino un texto "absolutamente transformado o parcialmente transformado por el Tribunal Constitucional porque alguien que no estaba en el consenso lleve un recurso antes de que haya referéndum".

"No tiene sentido y, por eso lo presentamos. De momento, se ha tomado en consideración. Estaremos muy atentos para que tampoco se prorroguen los plazos de enmienda", ha subrayado.

EUROPA

Esteban ha vuelto a destacar la importancia de que Euskadi esté presente en Europa porque todas las decisiones que se adoptan en la UE afectan a los vascos y a sus empresas. "Tenemos que estar ahí para intentar encauzar lo mejor posible esos efectos hacia Euskadi. Y sobre todo, porque tenemos que buscar nuestro lugar en esa nueva Europa del futuro que se está constituyendo ahora", ha apuntado.

El presidente del EBB ha resaltado que todavía hay que dilucidar "cuál va a ser el rol de las naciones sin estado". "Cada vez me preocupa más la relación con Bruselas y el nuevo papel en Europa", ha reconocido.

También ha puesto en valor las palabras del ex primer ministro italiano Mario Draghi animando a que Europa pase de ser una confederación a una federación si quiere continuar siendo relevante y competitiva.