PNV confía en que se derogue el recurso previo que impida que un futuro Estatuto vasco sea "transformado" por el TC

BILBAO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, confía en que se acabe derogando el recurso previo de inconstitucionalidad en los estatutos de autonomía que han planteado los jeltzales con el objetivo de que un futuro nuevo pacto estatutario vasco sea "transformado" por el Tribunal Constitucional.

Además, ha destacado que su partido, EH Bildu y PSE-EE "tienen voluntad clara" de alcanzar un acuerdo y que sea aprobado luego en las Cortes para ser refrendado por los vascos, sin que antes de someterse al voto ciudadano "alguien que no estaba en el consenso" lo impugne en el TC.

Esteban, que ha participado en el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, ha recordado que jeltzales, EH Bildu y los socialistas acordaron guardar discreción sobre las conversaciones que mantienen para llegar a un acuerdo de reforma estatutaria o nuevo estatus.

Tras recordar que hace unas semanas dijo que, para estas fechas, se podría conocer "si hay agua en la piscina o no" para alcanzar un acuerdo, ha señalado que entonces se estaba hablando de "unos puntos que eran absolutamente cruciales" y que, si se pudieran "desatascar completamente, ya la cosa se encauzaba y podría ir ya mucho más rodada, y si no, se podría atascar".

El líder jeltzale ha insistido en que hace una semana había dicho que "había agua en la piscina", pero hoy no lo sabe. "Pero al mismo tiempo sí sé que hay una voluntad clara de los tres partidos políticos de llegar a un acuerdo y de seguir insistiendo, y de intentar buscar esa solución, y me quedo con eso", ha afirmado.

DEROGACIÓN DEL RECURSO PREVIO

Aitor Esteban ha eludido poner fechas para lograr un consenso y ha explicado que la propuesta del Grupo Vasco para derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomías, que el pasado martes el pleno del Congreso respaldó tramitar, "está relacionada" con la reforma del Estatuto.

"Porque si llegamos a un acuerdo de una reforma estatutaria mayoritaria en Euskadi, si hacemos que también sea aprobada por las Cortes Generales, eso significa un consenso político amplísimo. Por lo tanto, es eso lo que tiene que llevarse a una votación, a un referéndum, a testarlo ante la ciudadanía vasca", ha indicado.

Según ha advertido, "lo que no cabe es que el acuerdo amplio, no sólo logrado en Euskadi, sino luego también en Madrid, no se lleve a votación, sino algo absolutamente transformado o parcialmente transformado, o como sea, por el Tribunal Constitucional porque alguien que no estaba en el consenso lleve a un recurso antes de que haya referéndum".

"No tiene sentido y, por eso lo presentamos. De momento, se ha tomado en consideración. Estaremos muy atentos para que tampoco se prorroguen los plazos de enmienda", ha concluido.