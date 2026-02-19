PNV considera "crucial e inaplazable" que se complete el Corredor Atlántico ferroviario

Archivo - Oihane Agirregoitia - PNV - Archivo

BILBAO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ha considerado "crucial e inaplazable" que se complete el Corredor Atlántico ferroviario durante la reunión de este jueves de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas.

Según ha informado la formación jeltzale en un comunicado, Agirregoitia ha emplazado a priorizar la finalización para 2030 del corredor ferroviario atlántico y a reconocer "el papel geoestratégico" que juegan los puertos como eje central en el nuevo mecanismo Conectar Europa (CEF), el principal instrumento europeo para financiar infraestructuras de transporte.

El PNV ha precisado que en su intervención por videoconferencia en una reunión de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas celebrada en Chipre, la europarlamentaria ha remarcado que, "sin redes o conexiones fuertes, el mercado interior no puede funcionar eficazmente". "Tenemos que consolidar el CEF como un pilar fundamental de la política europea y una herramienta clave para nuestra capacidad estratégica", ha añadido.

Oihane Agirregoitia, ponente por parte de la comisión de transportes del Parlamento Europeo del nuevo CEF, ha insistido en que el objetivo durante los próximos cuatro años debe ser completar los proyectos de la red básica pendientes, como la Y vasca y su conexión transfronteriza con el resto de Europa, antes de sumar nuevas prioridades, promover el ferrocarril frente a la carretera y desplegar infraestructuras para combustibles alternativos.

"En nuestro caso, la finalización del corredor Atlántico es crucial para la libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios. Para descarbonizar y retirar camiones de la carretera, este corredor es de suma importancia no solo en los tramos nacionales, sino sobre todo en el tramo transfronterizo", ha indicado.

Además, ha urgido a "reforzar el papel geoestratégico" de los puertos como "nodos multimodales transfronterizos" que no solo funcionan como centros de transporte, sino como enclaves estratégicos para el comercio internacional, como polos industriales y como nodos energéticos. En el caso de los puertos vascos, ha dicho que este refuerzo supone aprovechar el papel que juegan Pasaia, Baiona y Bilbao, su multimodalidad y sus sinergias con otros puertos europeos.

"La UE debería facilitar proyectos en regiones desfavorecidas, menos conectadas, rurales, insulares, costeras, periféricas, congestionadas, ultraperiféricas o aisladas, con el fin de permitir el acceso a las redes transeuropeas de energía y transporte. Ese mecanismo debe favorecer la cohesión territorial", ha instado.