PNV cree que no podrá acordar con Feijóo, que "ha pasado todas las rayas" con Vox y propone que "todos a la cárcel"

Esteban denuncia que EH Bildu miente al hablar de un pacto de PNV, PP y Vox, y pondrán "pie en pared ante cualquier intento de involución"



BILBAO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso y candidato al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban, cree que "no va a haber manera" de acordar con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque "ha pasado todas las rayas habidas y por haber" con Vox, y tal como se vio ayer en el debate con el presidente Pedro Sánchez, propone que "todos a la cárcel". No obstante, ha precisado que tampoco el PSOE obtendrá sus votos 'gratis et amore', y ha replicado a EH Bildu que, si ellos quieren ser "muleta" de los socialistas, "allá ellos".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Esteban ha denunciado que EH Bildu "miente" al afirmar en sus mítines que el PNV tiene un pacto con PP y Vox, y ha asegurado que los jeltzales pondrán "pie en pared ante cualquier intento de involución democrática".

"Vamos a hacer una defensa encendida de los derechos humanos. Hay leyes que nosotros hemos apoyado durante esta legislatura, que no entendemos que tenga que volverse atrás con ellas, y también vamos a ser firmes en materia de igualdad", ha indicado.

El candidato jeltzale ha subrayado que defenderán el autogobierno vasco "cuando se apuntan visos de recentralización por parte de PP con la presión de Vox, sin duda, pero también el PSOE en su programa anuncia una Ley de Cohesión Territorial, que suena a una especie de Loapa". "Y me preocupa, porque ha sido un poco la línea que ha intentado seguir Sánchez en esta legislatura, aunque se la hemos parado en bastantes ocasiones, en materias que no son de su competencia", ha añadido.

En cuanto a la petición de EH Bildu al PNV para que "no sea equidistante" ante la actual situación política, no "edulcore" al PP y aclare a quién apoyará tras las elecciones generales, el candidato jeltzale ha dicho que la izquierda abertzale "miente y está continuamente engañando".

De esta forma, se ha referido al vídeo en el que le incluían a él con el PP y Vox "en el bloque fascistas", y luego reconocieron que se habían equivocado porque "la ciudadanía vasca no lo entendió". "Pero siguen diciendo en todos los mítines que hay un acuerdo PP, PNV y Vox, cosa que no es cierta", ha remarcado.

En esta línea, ha manifestado que, si EH Bildu "quiere ser muleta del PSOE y decir simplemente que van a apoyar al PSOE 'gratis et amore', que lo digan también claramente". "Nosotros vamos con un programa y no sé cómo van a ser los resultados, y el que quiera ser presidente, tendrá que venir hacia nosotros", ha indicado.

El portavoz del PNV en el Congreso cree que con Alberto Núñez Feijóo "no va a haber manera" de acordar "porque él mismo ha pasado todas las rayas habidas y por haber". "A Vox no se le puede normalizar y no se le puede meter dentro de los gobiernos, y esa raya ya la ha pasado con creces", ha subrayado.

Aitor Esteban se mostrado convencido de que, tras las generales, Feijóo "va a hacer la misma jugada, lo tiene clarísimo". "¿Cuál es su programa electoral?. Lo dijo ayer: todos a la cárcel, modificación del Código Penal, echar atrás algunas de las leyes que se han aprobado ahora, con las que nosotros estamos de acuerdo, y ya avisó sobre lo que entendía respecto al tema de Euskadi y Cataluña", ha aseverado.

Por ello, cree que con el PP "no hay margen", y con el PSOE, los jeltzales han recordado que el PNV tiene un acuerdo en el ámbito local, en el foral y un gobierno coalición en Euskadi. "Hablaremos, pero habrá que hablar muy claro, porque lo que no puede ser es lo que ha pasado durante esta legislatura de tener que intentar salvar los balones que nos echaban para colarnos un gol en tema del autogobierno o en otras materias que las querían regular forzando nuestras posiciones", ha advertido.

Asimismo, ha considerado que se deben "cumplir los compromisos" y traspasar las competencias pendientes. "Es lo mínimo que se puede pedir a alguien que ha prometido algo. Nosotros vamos a ir con nuestro programa y le diremos: 'oye, las prioridades de Euskadi son estas si quieres nuestro voto, pero nuestro voto no lo vas a tener 'gratis et amore'", ha destacado.

Esteban ha defendido que su partido "tiene una trayectoria absolutamente clara y se debe es al pueblo vasco, a la ciudadanía vasca y a su programa". "Los otros, los que quieran ser presidentes, tendrán que ver que, si quieren contar con nuestra ayuda, van a tener que dar respuesta a ese programa. No somos la muleta de nadie. Si otros quieren ser la muleta de alguien, que lo son, pues ¡hala, ellos mismos!", ha insistido.

En su opinión, "la gente habla a gritos constantemente", como se vio en el debate de ayer entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. "No se dejó hablar al otro, e incluso se lanzaron a los extremos. La política tiene que ser encuentro y búsqueda de acuerdos. Hay algunos que juegan simplemente a expulsar al otro, a negar al otro", ha indicado. En este sentido, ha recordado que Vox habla de "ilegalizar" partidos y de "prohibir la representación" de otros.

DEBATE A DOS

Aitor Esteban ha manifestado que, en el debate a dos de ayer entre Sánchez y Feijóo, ambos "se interrumpían constantemente" y no llegaba a entenderse "muchas veces de qué estaban hablando".

Asimismo, considera que "fueron dos monólogos" porque "no hubo propuestas, todo eran reproches" y no se discutió "de temas fundamentales". También ha reiterado que parece que las próximas elecciones son presidencialistas, en las que solo se presentan "dos grandes partidos", y echa de menos "un poquito más de pluralidad".

Tras apuntar que desconoce quién conformará el próximo Gobierno del Estado, ha advertido de que vienen "tiempos muy difíciles de recentralización", y ha recordado que ayer el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición no hicieron "propuestas constructivas sobre autogobierno" o sobre "el encaje de Euskadi y de Cataluña".

El dirigente jeltzale ha constatado que Euskadi estuvo "ausente del debate" y solo fue "utilizaba de vez en cuando para zaherirse, haciendo reproches tontos". "Ninguno de los dos tenía a Euskadi en la cabeza y demostró que, por eso, el PNV tiene que estar presente en Madrid durante estos próximos cuatro años", ha insistido.

Esteban ha lamentado que tampoco hablaran de las transferencias pendientes de traspasar a Euskadi y ha avisado de que, si los jeltzales no están representados en las Cortes Generales, no van a materializarse. "Es una de las cuestiones que le reprocho a Sánchez", ha subrayado, para lamentar que no haya tenido voluntad de hacerlo.

En este sentido, ha asegurado que ayer observó "eslóganes", pero no propuestas "con peso en los temas acucientes de la sociedad". "Y, desde luego, la perspectiva vasca brilló por su ausencia, ellos están a otra cosa", ha precisado.

Aitor Esteban ha recordado que esta pasada legislatura ha sido "tensa", en la que "las mayorías eran difíciles" y en la que la plurinacionalidad "no se ha notado en absoluto". "El presidente del Gobierno no ha querido abordar el encaje nacional vasco y catalán, y no ha querido dar una vía de representación en el marco europeo a Euskadi, como se comprometió", ha manifestado.

No obstante, ha dicho que sí han logrado, aunque haya costado, la renovación del Cupo, "que era muy importante y se han concertado varios impuestos que se iban aprobando en el Estado. "Pero necesitamos estar cuatro años ahí para lo que venga porque, de nuevo, tendrán que hacerse todas estas cosas", ha asegurado.