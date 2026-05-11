PNV cree que tiene "todo el sentido del mundo" que Clavijo haya reclamado "transparencia e información"

Evacuación en lancha de pasajeros a bordo del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife - Europa Press Canarias - Europa Press

BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La europarlamentaria del PNV, Oihane Agirregoitia, ha señalado la importancia de protocolos coordinados ante casos como el brote de hantavirus en MV Hondius y ha considerado que "tiene todo el sentido del mundo" que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, haya reclamado "una y otra vez transparencia e información" en circunstancias como las del crucero fondeado en Tenerife.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Agirregoitia se ha referido al protocolo de desembarco y repatriación de los pasajeros del buque afectado por el hantavirus, el MV Hondius, que podrá zarpar desde Tenerife a última hora de la tarde de este lunes, tras concluir todas las repatriaciones.

La europarlamentaria jelzale ha puesto en valor la "puesta en marcha de protocolos coordinados, el compartir información y actuar desde la calma" porque, "a veces en estos momentos, por utilización política, se generan tensiones malintencionadas inicialmente, y lo hemos visto también en este caso, y eso ayuda poco a gestionar desde la calma y, sobre todo, a trasladar un mensaje de unidad a la ciudadanía".

En cualquier caso, ha señalado que el protocolo "se ha ido desarrollando con normalidad" y "habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días".

Agirregoitia ha lanzado un mensaje de agradecimiento al pueblo canario, "que vive muchísimas tensiones, ahora tambien intensas en movimientos migratorios por la situación de Oriente Medio".

También ha mostrado su agradecimiento al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien , según ha subrayado, "lo que ha reclamado una y otra vez es transparencia e información y tiene todo el sentido del mundo que lo haga en circunstancias como estas".

"Esperemos que las próximas horas sigan dándonos buenas noticias de que el protocolo ha ido bien y de que todo el mundo, desde todas las instituciones y organismos, estamos gestionando el rol que nos corresponde", ha confiado.

COMISIÓN DE SALUD

Por otro lado, ha recordado la reciente creación en el seno de la Unión Europea de una Comisión de Salud, "precisamente porque el mandato anterior se habían visto determinadas carencias con el coronavirus y que era necesario reforzar ese rol".

Agirrigoitia ha destacado la importancia de este nuevo organismo europeo, "fundamental a la hora de coordinar", porque, como se ha visto en el caso del buque MV Hondius, "hay personas de diversos estados miembros, hay que hacerlas llegar a sus correspondientes estados, coordinar protocolos de confinamiento o controles o cómo vamos a compartir la información para proceder, lo que es fundamental".

En ese sentido, ha señalado que la actuación ante el covid fue "un gran ejemplo europeo de cómo cuando se trabaja de la mano de forma coordinada" se pueden hacer "grandes cosas".

Por ello, ha insistido en que "hay que poner en valor, en este caso este organismo europeo, y el trabajo de la comisión de salud" ante "todo lo que pueda venir derivado de múltiples incidencias sanitarias que parece que cada día pueden ser más frecuentes".