PNV critica que EH Bildu pida la dimisión de la alcaldesa de Getxo y "aplauda la gestión" de la exregidora de Zaldibar

Iñigo Ansola

BILBAO 29 Ene.

El presidente del Bizkai Burua Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha criticado que EH Bildu pida la dimisión de la alcaldesa de Getxo, Amaia Arregi -militante de la formación jeltzale-, "sin estar investigada", y "aplauda la gestión" de la exregidora de Zaldibar, perteneciente al partido sobreranista, imputada por supuestas irregularidades administrativas.

El pleno del Ayuntamiento del municipio vizcaíno de Getxo ha aprobado, con los votos de los tres grupos de la oposición (PP, EH Bildu y Elkarrekin), una moción de Elkarrekin para pedir la dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre, por la gestión del caso del derribo del palacete 'Irurak Bat'.

En esta misma sesión plenaria, se han desestimado otra iniciativa para solicitar la dimisión de la regidora registrada por el PP, y una de EH Bildu para reclamar una gestora municipal con presencia de todos los grupos.

La sesión se ha celebrado un día después de conocerse que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Durango ha citado a declarar como investigada a la exalcaldesa de EH Bildu de Zaldibar entre 2011 y 2018, Arantza Baigorri, por la presunta comisión de un delito contra el ordenación del territorio relacionado con cuestiones urbanísticas en torno al vertedero de la localidad vizcaína que colapsó el 6 de febrero de 2020 y en cuyo derrumbe fallecieron los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.

Este jueves, a través de las redes sociales, el máximo dirigente del PNV en Bizkaia ha reclamado "ejemplaridad y ética". Según ha reprochado, EH Bildu pide la dimisión de la alcaldesa de Getxo cuando "ni siquiera está investigada".

Sin embargo, ha añadido, "aplaude la gestión" de la exalcaldesa de Zaldibar, "que sí está investigada por presuntas irregularidades administrativas". "Exigentes con cargos públicos de los demás", ha concluido.