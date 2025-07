PNV critica a PP que intente "mezclarle en una trama en la que no tiene nada que ver" y dice que no cederá a presiones

Cree que no va presentarse una cuestión de confianza" a Sánchez, al que hay que "dar la oportunidad de explicarse" el próximo día 9

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha criticado al PP que intente "mezclar" a su partido "sin ton ni son" en "una trama en la que no tiene nada que ver" y ha subrayado que el PNV "no responde a presiones ni de unos ni de otros". Asimismo, ha considerado que "no va presentarse una cuestión de confianza" a Pedro Sánchez, al que, a su entender, hay que "dar la oportunidad de explicarse" el próximo día 9.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, ha afirmado que es "evidente" que las relaciones del PNV con el PP "no están en un buen momento", tras los "ataques claros" a los jeltzales por parte de los populares en los últimos meses y de que ahora "sin ton ni son" les intente "mezclar" en la trama Cerdán en la que no tiene "nada que ver", lo que "produce un absoluto rechazo".

Para Aitor Esteban, "no hay quien entienda" al PP, que el martes pidió al PNV "abrir un canal de interlocución" y que se comporta como "el doctor Jekyll y Mr Hyde". "Ellos tienen mi teléfono y yo tengo el suyo, pero el clima no es el más apropiado para hablar", ha señalado.

El presidente del Partido Nacionalista Vasco ha advertido, en todo caso, de que la formación que dirige "no responde a presiones ni de unos ni de otros". "Tomaremos las decisiones de acuerdo a lo que nos exige la ciudadanía, nuestros votantes y nuestro código ético, no porque nos presionen unos u otros", ha insistido.

Asimismo, ha reiterado que "no valen las disculpas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que "hay que dar explicaciones" y, en este sentido, ha considerado que hay "darle la oportunidad de explicarse y escucharle" el próximo día 9 en el Congreso.

"Creo que políticamente es lo que toca, nosotros también daremos nuestra visión de la situación y cómo creemos que es el momento político", ha señalado Aitor Esteban, para quien "una cuestión de confianza no va a presentarse" ya que, ha cuestionado, "alguien piensa que Podemos votaría a favor".

