PNV critica la "unilateralidad" del Gobierno central respecto al centro de refugiados y vuelve a pedir su paralización

VITORIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PNV de Álava, Jone Berriozabal, ha reiterado la oposición del partido 'jeltzale' al centro para personas refugiadas proyectado por el Gobierno central en Vitoria-Gasteiz, y ha denunciado que la reducción de las plazas de este recursos desde las 350 inicialmente anunciadas a 200 es "una decisión unitaleral", por lo que ha insistido en reclamar la paralización del proyecto.

Berriozabal, a través de un comunicado, ha recordado que el PNV se opuso "desde el primer momento" a este centro, al considerar que se trata de un recurso de una dimensión excesiva y que una adecuada integración de las personas requiere de centros más pequeños.

"Ni con 350 plazas, ni con 200; el redimensionamiento anunciado hoy es una nueva imposición del Gobierno de España", ha criticado la dirigente del PNV, que ha recordado que el anuncio de este redimensionamiento por parte de la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, se produce un día después de que el PSE acordara, junto a EH Bildu y Sumar, un texto en el Parlamento Vasco reclamando un diálogo institucional sobre el proyecto.

NI CONSENSO NI DIÁLOGO

"Estamos ante una nueva decisión unilateral que no responde a ningún proceso de consenso ni diálogo compartido", ha afirmado. Además, ha mostrado su "sorpresa" ante el "cambio de postura" que, según ha dicho, han tenido EH Bildu y Sumar respecto a este proyecto.

"Hasta ahora solo el PSE defendía este proyecto impuesto por el Gobierno de España; ahora se le suman Bildu y Sumar por puro tacticismo", ha manifestado.

El PNV ha reiterado su apuesta por centros "que respondan al modelo vasco de acogida, que prioriza recursos más pequeños y atención personalizada", y ha denunciado que el centro proyectado en el barrio vitoriano de Arana "no cuenta con consenso institucional ni social".