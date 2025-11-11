PNV decidió este lunes proponer a Tapia como presidenta de la Fundación Sabino Arana y deberá ratificarlo el Patronato

Archivo - La ex consejera de Desarrollo Económico, Competitividad y Medio Ambiente de Euskadi, Arantxa Tapia - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El EBB del PNV decidió este pasado lunes proponer a la exconsejera del Gobierno Vasco Arantxa Tapia Otaegi como presidenta de Sabino Arana Fundazioa y será el Patronato de la Fundación el que deberá ratificarlo en la reunión que celebrará este martes, a las 19.00 horas, según han confirmado fuentes jeltzales.

En caso de que el Patronato lo ratifique, Tapia relevará en el cargo a Mireia Zarate, que ayer se despidió en un acto celebrado en la Fundación Sabino Arana.

Arantxa Tapia, de 62 años, natural de Astigarraga y residente en Zumaia, es ingeniera industrial con especialidad en Electricidad. Formó parte del Gobierno anterior del Lehendakari Iñigo Urkullu durante sus tres legislaturas.

Fue profesora de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra de 1987-1992, catedrática de la Escuela Universitaria de la UPV-EHU 1995-2005, "Invited Lecturer" durante tres años en el MIT de Massachusetts; y ha desarrollado trabajos de investigación para, entre otras empresas, Iberdrola, Indar, Lasa y Eustek, Gikesa, LAPTON y JEMA.

Ejerció de viceconsejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno vasco 2005-2007, fue diputada Foral de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa, presidenta de la Comisión de Innovación de Juntas Generales guipuzcoanas, y diputada del PNV en el Congreso tras las elecciones generales de 2011, entre otros cargos institucionales. A finales de 2012 fue nombrada consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco.