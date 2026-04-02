PNV defenderá este Aberri Eguna Euskadi como "patria viva" y ser "más nación" ante la actual "incertidumbre estratégica"

El burukide del EBB Javier Ollo y la EGIkide Maider Irujo en la presentación del Aberri Eguna en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV celebrará este domingo el Aberri Eguna bajo el lema "Aberria bizi" para reivindicar que Euskadi es "una patria viva", que persigue "un proyecto de estabilidad unificado para los siete territorios que la componen", y ha defendido que, en este momento de "incertidumbre estratégica" cobra "mayor sentido la importancia de ser más Euskadi, más pueblo y más nación".

El burukide del EBB Javier Ollo y la EGIkide Maider Irujo han presentado este jueves en Bilbao el manifiesto elaborado por el EBB con motivo del Día de la Patria Vasca, que es un "día marcado en rojo" y que, según han subrayado, este año se celebra en "un momento de cambios e incertidumbres en el entorno internacional".

En la presentación, han subrayado que este año el lema es "Aberria Bizi" para apelar a la forma en la que, como pueblo, "han sentido los acontecimientos a lo largo de la historia" e interpela al futuro que hay por delante" porque "una patria viva es la que tiene futuro".

El burukide Javier Ollo ha afirmado que Euskadi es "un país vivo con una vieja lengua que perdura, un pueblo que, en un contexto de incertidumbre sabe marcar el rumbo, guiar a su ciudadanía y seguir siendo un entorno confiado".

"Eso es lo que reivindicaremos este domingo, que somos una patria viva y que se vive cada día", ha añadido Ollo que ha recordado también 'la doctrina Aguirre' que reivindicaba "una Euskadi libre en una Europa unida y federal integrada por naciones", en la que esa organización supraestatal europea "ofreciese una solución a la reivindicación nacional vasca".

MANIFIESTO

En el manifiesto, con motivo del Aberri Eguna, se reivindica Euskadi "como la única patria de los vascos y para los vascos" y se defiende que la existencia de los fueros constituye, "junto a la voluntad libre y democráticamente expresada, la base legitimadora histórica para la consecución de un nuevo Estatus Político de relación con el Estado".

En el documento se recoge como guía establecer "procedimientos para el reconocimiento y pleno ejercicio de la soberanía en virtud de los derechos históricos que corresponden al pueblo vasco en el marco de la integración europea".

El PNV afirma que, en este momento de "incertidumbre estratégica" derivado, en parte, por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, solo "los pueblos con pulso" son capaces de sostener su rumbo y, por ello "cobra "mayor sentido la importancia de ser más Euskadi, más pueblo y más nación".

Tras defender una Euskadi "confiable", el PNV insiste en que es una patria "viva" que persigue "un proyecto de estabilidad unificado para los siete territorios que la componen". "Aspiramos, por tanto, a alcanzar lo que siempre hemos defendido: el reconocimiento nacional de este pueblo y su integración en un marco común internacional de colaboración y respeto frente a los enormes desafíos que se avecinan", añade la formación jeltzale.

Por último, el manifiesto señala como "tarea ineludible" combatir el totalitarismo "en todas sus formas, sin ambigüedades, sin equidistancias".

(Habrá ampliación)