PNV dialogará con el PSE-EE para intentar retener la alcaldía de Santurtzi tras la renuncia de la alcaldesa

Archivo - El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola - EAJ-PNV - Archivo

BILBAO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PNV dialogará con el PSE-EE para intentar retener la alcaldía de Santurtzi (Bizkaia), donde gobierna en minoría, después de que la alcaldesa, Karmele Tubilla Artetxe, haya renunciado a su cargo "por razones personales, familiares y políticas", y considerar que estaba siendo "utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen" de la formación jeltzale.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación en Bilbao el presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, que ha desvinculado la dimisión de Tubilla de la nueva reunión este jueves de la comisión de investigación de la presunta filtración del examen de la OPE para Policía Municipal.

Tras precisar que esta comisión ya está funcionando hace tiempo y esta es su tercera reunión, ha señalado que "nada tiene que ver una cosa son la otra".

El líder del PNV de Bizkaia ha agradecido, en nombre de la Ejecutiva jeltzale vizcaína, la labor que ha desempeñado hasta ahora Karmele Tubilla, su compromiso con el PNV y con los santurtziarras, en primer lugar como concejala, y posteriormente, como alcaldesa de Santurtzi durante los tres últimos años.

Iñigo Ansola se ha remitido a las razones que ha esgrimido la alcaldesa para renunciar a su cargo, que ha alegado motivos personales, familiares y políticos, y una nueva expectativa profesional, aunque ha querido dejar constancia de que estaba siendo "utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar" la imagen de su partido.

A esta denuncia de Tubilla se ha referido Ansola, para apuntar que "ella ha visto que, a través de ella, se le estaba haciendo un daño muy importante al PNV". "Quiero recalcar su generosidad y mi agradecimiento por este paso tan valiente que ha dado. A partir de ahí, lo más importante es que garanticemos la gobernabilidad de Santurtzi", ha subrayado.

Según ha destacado, "hay proyectos muy importantes que están mejorando el pueblo, y la ciudadanía lo que requiere son soluciones a los problemas de Santurtzi". "Estamos concentrados en este mismo momento en dar una respuesta a esa gobernabilidad", ha insistido.

NUEVO ALCALDE O ALCALDESA

Por el momento, ha recordado que el teniente de alcalde, Edorta Rodrigo, ejercerá como alcalde en funciones. "Esperemos que dentro de poco podamos ya, a través del pleno municipal, nombrar el nuevo alcalde o la alcaldesa de Santurtzi para cumplir con la legislatura, con el mandato hasta finales de mayo del año que viene", ha indicado.

Ansola, que ha asegurado que es Tubilla la que ha adoptado la decisión de renunciar, sin que el PNV le haya empujado a ello, ha explicado que no tienen miedo a poder perder la alcaldía santurtziarra después de que EH Bildu haya anunciado que presentará candidato.

"Vamos a ver lo que pasa. Para eso están las conversaciones y las negociaciones. Nosotros a nivel de Bizkaia y de Euskadi tenemos una serie de compromisos con el PSE-EE y vamos a ver qué es lo que pasa en Santurtzi", ha añadido.