PNV dice que Andueza "no cree lo que ha dicho" y apuesta por diferenciar la coalición de declaraciones "de campaña""

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, en declaraciones a los medios en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, se ha mostrado convencido de que el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, "no cree en lo que ha dicho" al acusar a la formación jeltzale y a EH Bildu de pretender aplicar una "prioridad nacional". Asimismo, ha apelado a "diferenciar la buena marcha de la coalición" de gobierno entre jeltzales y socialistas de "declaraciones puntuales" que circunscribe a "ponerse ya de campaña electoral".

En declaraciones a los medios en Bilbao, donde el grupo parlamentario del PNV en la Cámara vasca está realizando este miércoles una jornada de trabajo, Díez Antxustegi se ha pronunciado de este modo tras las críticas del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, a la "prioridad nacional" que, a su entender, "quieren construir desde el nacionalismo", aludiendo, entre otras cuestiones, al acuerdo entre EH Bildu y PNV en la Ley de Empleo Público.

El portavoz jeltzale ha subrayado que su partido "pone en valor la coalición" que mantiene con el Partido Socialista en Euskadi y "diferencia muy bien su trabajo, el día a día, cómo funciona en el Parlamento, cómo va sacando adelante iniciativas y cómo realmente responde a los intereses mayoritarios de la ciudadanía" de las declaraciones que pueda hacer Eneko Andueza.

En todo caso, se ha mostrado convencido de que el secretario general del PSE-EE "no cree en lo que ha dicho". "Estoy convencido de que él conoce el contenido de lo que se ha aprobado en el Parlamento y él sabe que lo que dijo no se corresponde con la realidad", ha señalado.

El parlamentario del PNV ha insistido en "diferenciar la buena marcha de la coalición", cuyos socios son capaces de ponerse "de acuerdo en las cuestiones importantes" y de "sacar adelante iniciativas para responder a los retos", de "declaraciones puntuales" que ha dicho circunscribir "más al ámbito mediático, al ámbito político y al ponerse ya de campaña electoral, cuando todavía quedan muchos meses" para los comicios, "que al día a día de la coalición".