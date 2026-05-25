PNV dice que "no apoyar" a Sánchez o ser "muy críticos" con él "no significa que vamos a apoyar a Feijóo"

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BILBAO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado este lunes que "no apoyar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o ser "muy críticos" con él, "no significa que vamos a apoyar a Feijóo", aunque ha destacado que Sánchez está en "una situación muy difícil".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha afirmado que la situación del Gobierno central "no es ni cómoda ni fácil", ya que "hace tiempo" que perdió la mayoría en el Congreso porque "ha ido perdiendo poco a poco la confianza de los partidos que le apoyamos, y si pierdes la confianza de todos, quizás deberías preguntarte por qué te está pasando eso".

El representante jeltzale ha considerado que Sánchez está en "una situación muy difícil", ya que, según ha dicho, "no tiene capacidad para aprobar leyes o el presupuesto, y está "la corrupción le rodea a él, a su partido y a su Gobierno, lo que pone en una situación muy complicada la continuidad tanto suya como la del Gobierno".

En todo caso, Díez Antxustegi ha asegurado que "una cosa es ser muy crítico con Pedro Sánchez, que en este momento no cuente con nuestro apoyo, pero otra muy diferente es hablar de una moción de censura e inventarse o incentivar otras hipótesis".

"Eso no va a ocurrir. Nosotros hemos dicho una y otra vez que no estar con Sánchez no significa de ninguna manera que vayamos a apoyar a Feijóo. Nosotros no apoyamos a Sánchez, somos muy críticos porque la situación no es buena para nadie, pero eso no significa de ningún modo que vayamos a apoyar a los otros", ha reiterado.

En este sentido, Díez Antxustegi ha lamentado que la manera de hacer política en España sea "unos u otros, rojos o azules, la política de bloques", y ha destacado que en Euskadi "sabemos hacer las cosas de otra manera".

Así, ha asegurado que el PNV no está en Madrid "para apoyar a Sánchez o al Gobierno español", sino "para defender los intereses de Euskadi", y que la postura que van a seguir manteniendo en el Congreso será la de "defender y proteger los derechos de Euskadi". "En ese papel vamos a estar hasta que se acabe la legislatura", ha añadido.

GOBIERNO PP Y VOX

Asimismo, el portavoz parlamentario del PNV ha señalado que "por supuesto que nos preocupan los diferentes escenarios", en referencia a la posibilidad de un Gobierno central entre PP y Vox, pero ha aclarado que "esas no son nuestras responsabilidades", aunque ha recordado al Sánchez que "no puede jugar siempre con el argumento de que la alternativa es peor, sino que debe asumir su responsabilidad y cumplir con lo que dice".

En este sentido, ha recordado que el Estatuto de Gernika sigue sin cumplirse tras 45 años, y que los responsables de ellos son "los gobiernos tanto del PP como del PSOE, porque hemos recibido ataques contra el autogobierno por parte del Gobierno español, tanto azul como rojo, y eso es muy grave".

"Nosotros no queremos en estos momentos un Gobierno de Feijóo, y muchos menos con Abascal de vicepresidente. Eso lo sabe cualquiera y así lo hemos demostrado, pero eso no siginfica que debamos apoyar a Sánchez. Lo que le pedimos es que convoque elecciones y termine la legislatura, porque creemos que noi puede continuar en una situación así. Que convoque elecciones, dé la palabra a la gente y veamos cómo queda el Congreso", ha afirmado.

Díez Antxustegi ha indicado que "no es sólo por lo que ha sucedido con Zapatero", sino que en estos momentos hay "nueves casos en su etorno y tiene causas en el entorno de su familia, el de su partido y el del Gobierno". "No son uno o dos, son nueves, y su situación es muy grave", ha añadido.

Por último, y en referencia al caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el dirigente del PNV ha dicho que siempre defiende la presunción de inocencia hasta que un tribunal demuestre la culpabilidad, aunque ha reconocido que tanto el auto como los argumentos del juez "son muy firmes". "Habrá que ver qué pasa, pero tiene muy mala pinta", ha concluido.