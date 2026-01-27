PNV dice que Puente debe dar "muchas explicaciones" e insta a pensar menos en subvenciones y más en infraestructuras

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en Bruselas - EAJ-PNV

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el Gobierno en su conjunto, "van a tener que dar muchas explicaciones" en el Congreso de los Diputados sobre "el terrible" accidente ferroviario en Adamuz, en el que fallecieron 45 personas, "pero también sobre todo lo que ha pasado con Rodalíes y sigue pasando".

Tras considerar que el Ejecutivo y los socialistas tienen "una cierta obsesión" con las subvenciones públicas a los viajes, urge a hacer una reflexión sobre la mejora de las infraestructuras ferroviarias para que la ciudadanía viaje "en buenas condiciones".

"Yo el otro día hacía una reflexión, y es que hay una cierta obsesión gubernamental y por parte del PSOE últimamente por fijar su atención en materia de transportes en las subvenciones públicas a los billetes", ha censurado.

A su juicio, se debe "abrir una reflexión sobre esto, porque evidentemente el dinero es finito, y preguntarse si no es necesario dar una importancia mayor a las infraestructuras de transporte y también a nuevas unidades, etc".

Aitor Esteban ha señalado que "esto merece una seria reflexión, no solo que la gente pueda utilizar medios públicos o medios de transporte colectivos, sino también asegurarles que lo van a hacer en buenas condiciones, que no tengan que parar cinco veces para llegar a un destino en Extremadura o que no haya un accidente terrible como este (el de Adamuz)". "En ese sentido, urge hacer una reflexión", ha subrayado.

A la espera de las explicaciones que ofrezca el ministro, que comparecerá este jueves en el Senado, ha dicho que "va a tener que hacer varias".

SITUACIÓN DEL GOBIERNO

Sobre la situación del Gobierno de España, ha reiterado que es "obvio que no hay una mayoría más o menos asentada, como lo podía ver al principio de la legislatura", y ha destacado que el Ejecutivo "está tendiendo a abusar" de los decretos leyes, a lo que el resto de grupos parlamentarios solo pueden decir "sí o no", sin posibilidad de enmendar.

También ha precisado que "normalmente no van por temáticas y se hacen unas melanges (mezclas) terribles con las que hay cosas con las se puede estar muy de acuerdo, que pueden ser urgentes y que hay que poner en vigor, pero hay otras con las que no estás de acuerdo".

"Claro, ¿luego cómo se lo explicas a la ciudadanía, cómo haces los matices cuando solo puedes decir sí o no? Eso es muy incómodo para todos, para los que estén más cerca del Gobierno y para los que estén más alejados de él", ha indicado.

Por ello, ha reiterado que una legislatura en la que todavía falta año y medio con decretos leyes, no lo ve. "Es el presidente el que decide y que tiene en su mano constitucionalmente la potestad de convocar elecciones, pero yo en estas condiciones, un año y medio de legislatura sinceramente no lo veo", ha concluido.