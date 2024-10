PNV y EH Bildu aprueban en Bizkaia una resolución por el derecho a decidir

PSE-EE llama a "la cogobernanza y colaboración" para que Euskadi no abandone "la cordura, el respeto a las instituciones y a las leyes"



PNV y EH Bildu, que suman mayoría en las Juntas Generales de Bizkaia, han aprobado una resolución, presentada por la formación soberanista, a favor de un nuevo estatus que recoja el derecho a decidir, el reconocimiento de Euskadi como nación y la bilateralidad con el Estado. El PSE-EE y el PP han votado en contra y Elkarrekin se ha abstenido.

La Cámara vizcaína sigue así la estela de jeltzales y EH Bildu en las Juntas de Gipuzkoa, que el pasado 25 de septiembre sacaron adelante iniciativas que transaccionaron en el mismo sentido. Aunque en Bizkaia no ha habido transaccional al respecto, el PNV ha votado a favor de la propuesta de la formación abertzale.

El Parlamento vizcaíno ha acogido este miércoles el pleno de debate de las propuestas de resolución del Pleno de Política General. En él, el portavoz de EH Bildu en Juntas, Iker Casanova, ha defendido, el derecho a decidir porque "está en la agenda política" y está relacionado con "la reivindicación de un nuevo estatus". "Nos traería nuevas oportunidades como sociedad y como pueblo, y creo que es muy importante que en esta Cámara se haga una apuesta clara a favor", ha afirmado.

Tras subrayar que las Juntas hoy aprueban una declaración para el cumplimento íntegro del Estatuto de Gernika, "recuperar el autogobierno e incrementar el quantum competencial de ese nuevo estatuto", ha señalado que el objetivo debe ser "garantizar la bilateralidad en esa nueva relación con el Estado". "Es potente, no tiene ninguna ambigüedad y el emplazamiento es muy claro", ha añadido.

Casanova ha explicado que, hasta el último momento, ha tenido dudas sobre cuál iba a ser el sentido de la votación, "viendo un poco la actitud con la que ha recepcionado el PNV este debate en las Juntas Generales de los tres territorios".

"Podríamos decir, haciendo un símil quinielístico, que han apostado al triple, al 1x2: en Gipuzkoa proactivos a favor de este debate, en Bizkaia poniéndose un poco de perfil y limitando algunas declaraciones a título personal de la diputada general, y en Araba directamente comparando con Le Pen la presentación de esta propuesta", ha manifestado.

"UN OBJETIVO ESTRATÉGICO" PARA EH BILDU

El representante de EH Bildu cree que los jeltzales tienen dudas sobre que puedan "tratar de utilizar esta cuestión como un elemento para su desgaste", pero ha querido aclarar "solemnemente" que, para su formación, "el avance hacia un nuevo estatus" que reconozca "la nación vasca" y su derecho a decidir "es un objetivo estratégico".

Según ha remarcado, para ello, "es imprescindible la colaboración con otras fuerzas políticas", fundamentalmente la del PNV. "No se trata de jugar a pequeña, a desgastes a corto plazo, a ganar un voto o un escaño, se trata de decidir si como pueblo vamos a hacer una apuesta seria para dar el salto en nuestro modelo de relaciones con el Estado y si creemos que realmente es el momento", ha indicado.

A su juicio, hay "capacidad" para ello y cree que hay que "hacerlo juntos" entre los dos partidos, aunque ha dicho que también alguna otra formación "tiene encaje", en alusión a Elkarrekin.

El juntero de EH Bildu ha destacado que lo que se aprueba en las Juntas Generales hoy "es una declaración y las declaraciones, a veces, tienen su importancia intrínseca", pero para la formación soberanista "no es un simple desiderátum", sino "un compromiso".

Por ello, ha instado al PNV a que "dé prioridad a la lucha por ese nuevo estatus por encima de las tentaciones de mantener el estatus quo; que no apueste por el conservadurismo, no por ganar o por mantener ciertas mayorías y equilibrios y comodidades institucionales, sino que hagan una apuesta como país".

Iker Casanova ha subrayado que es el 70% de la Cámara de Bizkaia la que "respalda que se reconozca a Euskal Herria como nación, que reconozca el derecho a decidir, y que todo ello tenga el marco del nuevo estatus, que es muy importante".

El juntero de EH Bildu también ha abogado por gestionar el día a día y, por tanto, ha reclamado nuevas competencias en el nuevo estatus "para hacer frente a los problemas reales", como en materia de transporte, política de vivienda o salario mínimo. "El nuevo estatus nos va a dar también nuevas herramientas para hacer frente a problemas concretos, no solamente una forma de responder a nuestras ganas de libertad", ha asegurado.

Casanova ha precisado que, si los nacionalistas "no aúnan" fuerzas para conseguir un nuevo estatus, será "muy difícil" tener éxito, porque este camino no estará exento de "confrontación política" porque el Estado "no lo quiere". Además, ha advertido que el 30% de la Cámara de Bizkaia no puede imponerse al 70%.

PNV

Por su parte, Jesús Lekerikabeaskoa, del PNV, ha señalado que nadie se puede sorprender por que apoyen la resolución a favor de un nuevo estatus, el derecho a decidir y la bilateralidad, además del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, y ha lamentado que EH Bildu no haya reivindicado esto hace ya años. "Bienvenido", ha apostillado.

Lekerikabeaskoa ha resaltado que su partido siempre ha defendido "el reconocimiento de Euskadi como nación, el derecho a decidir" y una relación bilateral con el Estado. "Nunca hemos tenido ninguna duda al respecto y hoy tampoco nos tiembla la mano ni la voz para decirlo", ha afirmado.

PSE-EE

El portavoz del PSE-EE, Goyo Zurro, ha señalado que el nuevo estatus "del que les gusta tanto hablar" a los nacionalistas, "algunas veces lo ocultan deliberadamente para no asustar"

En este sentido, ha destacado que ya es conocida la posición socialista al respecto, "que se sintetiza en más y mejor autogobierno al servicio de la ciudadanía, garantizando la pluralidad y la convivencia con respeto a la legalidad vigente".

"No deja de parecerme curioso que hoy en Bizkaia, como hace unos pocos días en Gipuzkoa, el derecho a decidir, la independencia o el nuevo estatus político, como lo quieran llamar, reaparezca con fuerza cuando ha estado deliberadamente ausente, por su parte, en el reciente debate electoral vasco. Le dejo a la ciudadanía que saque sus propias conclusiones sobre por qué ahora es pertinente este debate", ha apuntado.

Además, ha recordado que lo que ahora se propone "ya se ha explorado" en Euskadi. "Es una pérdida de tiempo y energía para la ciudadanía vasca que genera mucha frustración y, en algunos casos, enfrentamiento. Y ahí está la experiencia del plan Ibarretxe o el reciente procés catalán", ha puesto como ejemplo.

Ante ello, Zurro ha apelado, "una vez más, a la cogobernanza y la colaboración para que Euskadi no abandone la senda de la cordura, del respeto a las instituciones y a las leyes". También ha llamado a "la estabilidad" para centrarse "en lo que de verdad importa", la solución de los problemas de la ciudadanía.

"Los socialistas vascos estamos por actualizar nuestro Estatuto para mejorar y blindar las competencias y los derechos recogidos en él. Y no estamos por recorrer otras sendas que no interesan a la mayoría y que no se encuentran precisamente entre las preocupaciones reales de los vascos y de las vascas", ha argumentado.

ELKARREKIN

Eneritz Madariaga, de Elkarrekin, ha recordado que abogan por "la necesidad de celebrar una ponencia de autogobierno que dé como resultado un texto que tenga una fuerte carga política, que no rebase el actual marco legal, pero que permita explorar todas las posibilidades, y no implique una renuncia al derecho a decidir".

De hecho, ha recordado que en 2018 se consiguió "un acuerdo importante, pero fue dinamitado", y ha lamentado que no se haya hecho alusión en la resolución de hoy ni en el debate "al autogobierno como una herramienta para blindar derechos sociales", lo que ha motivado su abstención.