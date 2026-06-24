PNV y EH Bildu logran un acuerdo para aprobar la reforma que reforzará los requisitos de euskera en las OPE

La Cámara vasca aprobará este próximo jueves la modificación de la Ley de Empleo Público - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PNV y EH Bildu han alcanzado un acuerdo para facilitar la aprobación de la reforma legal impulsada por la formación 'jeltzale' para reforzar las garantías jurídicas de los requisitos lingüísticos establecidos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE). El acuerdo compromete a EH Bildu a abstenerse en la votación, y establece que en el caso de comprobarse que la reforma resulta insuficiente para alcanzar los objetivos fijados, se iniciará el proceso para elaborar una nueva propuesta que permita "reforzar el marco jurídico e institucional propio del autogobierno vasco".

El acuerdo alcanzado entre ambas formaciones compromete a PNV y EH Bildu a facilitar la aprobación de la modificación legal impulsada por la formación jeltzale, lo que en el caso de EH Bildu se hará a través de su abstención en la votación definitiva de esta reforma, que se llevará a cabo este jueves en el Parlamento Vasco.

En el texto pactado entre ambas formaciones se establece que la posición de EH Bildu debe entenderse "como una vía adecuada y técnicamente prudente" para dar respuesta a la situación actual, con el objetivo de realizar "una contribución efectiva a la normalización del euskera en las administraciones públicas vascas y a la garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía".

A su vez, PNV y EH Bildu asumen la necesidad de "realizar un seguimiento compartido y una evaluación basada en criterios objetivos del despliegue, aplicación práctica, consecuencias jurídicas y eficacia real de la modificación legal ahora posibilitada".

A tal efecto, constituirán una comisión de seguimiento para el "contraste, seguimiento y evaluación", con el fin de comprobar si la modificación aprobada "contribuye realmente a reforzar la seguridad jurídica, a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y a posibilitar una aplicación proporcionada, motivada y eficaz de la planificación lingüística en las administraciones públicas vascas".

También se establece que, en caso de que, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos, se concluya que la modificación legal ahora posibilitada "no dispone de suficiencia estructural para cumplir sus objetivos principales", se iniciará un análisis jurídico-político "ordenado" para elaborar una nueva propuesta que permita "reforzar el marco jurídico e institucional propio del autogobierno vasco".

En la elaboración de dicha nueva propuesta se tomarían como base los modelos de otras comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, como Cataluña o Galicia, y se utilizarían como referencias de fondo "la experiencia acumulada en Euskadi, el marco jurídico e institucional propio del autogobierno vasco --en particular, "el Estatuto vigente en ese momento"-- el marco normativo propio de la normalización del euskera, la realidad sociolingüística, la doctrina del Tribunal Constitucional, y la evolución de la jurisprudencia", entre otras cuestiones.

(Habrá ampliación)