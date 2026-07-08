PNV espera que la decisión del TC sirva para acabar con el "cuestionamiento" en tribunales a los perfiles lingüísticos

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha asegurado que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la ley vasca que regula los perfiles lingüísticos en la Administración vasca "aporta tranquilidad, avala el marco legal vasco para la euskaldunización" y espera que sirva para acabar con el "cuestionamiento" en tribunales a los perfiles lingüísticos.

El Tribunal Constitucional ha decidido este miércoles no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSPV) sobre la Ley vasca de Empleo Público, que establece los perfiles de euskera en todos los puestos de la Administración.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Vaquero se ha referido la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley vasca de Empleo Público que le trasladó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la ley vasca que regula los perfiles lingüísticos en la Administración.

Vaquero ha considerado que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional es una noticia "muy buena, que aporta tranquilidad y, de alguna manera, avala el marco legal vasco para la euskaldunización y para ahondar y la normalización del uso del euskera en la administración pública". "Es una muy buena noticia", ha insistido.

Además, en referencia a las garantías jurídicas que esta decisión del TC puede dar a la reforma de la Ley de Empleo Público que acaba de aprobarse en el Parlamento Vasco, ha afirmado que "todo suma y crear garantías es muy importante, sobre todo para los responsables políticos".

Según ha lamentado, "últimamente lo que estamos viendo es que se pone en cuestión el marco para la euskaldunización de la administración pública del que nos hemos dotado y para nosotros eso es una línea roja". Por ello, ha insistido en que el pronunciamiento del Constitucional "da garantías y es una excelente noticia".

En ese sentido, ha dicho que espera que este pronunciamiento del Tribunal Constitucional acabe con el "cuestionamiento" en tribunales a los perfiles lingüísticos.

"Esperamos que se acabe con estos cuestionamientos de esos acuerdos que, como sociedad, como Euskadi, tenemos tomados desde hace mucho tiempo, porque no ayuda en nada que se esté atacando constantemente al euskera", ha afirmado.