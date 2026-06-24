PNV exige la transferencia "inmediata" del Puerto de Pasaia y el desbloqueo de las infraestructuras ferroviarias

Loreto Osa, Elixabete Murua, Izaskun Goñi (presidenta de la Autoridad Portuaria), Aitor Esteban y Alaitz de la Maza. - PNV GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha exigido la transferencia "inmediata" del Puerto de Pasaia y el desbloqueo de las infraestructuras ferroviarias "estratégicas" para Oarsoaldea. A su entender, esta comarca guipuzcoana "con identidad, historia y futuro" no puede "seguir esperando mientras el Estado acumula retrasos en inversiones e infraestructuras estratégicas que condicionan su desarrollo".

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha compartido una jornada de trabajo con la portavoz de Pasaia, Loreto Osa; la portavoz de Errenteria, Elixabete Murua, y la concejala de Lezo, Alaitz de La Maza. Además, ha visitado la Factoría Marítima Albaola y ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Autoridad Portuaria, Izaskun Goñi.

Para la formación jeltzale, el Puerto de Pasaia "necesita capacidad de decisión e inversión propias bajo una mirada estratégica de país". Por ello, ha vuelto a reclamar la transferencia de esta infraestructura a Euskadi para "poder alinearla con las prioridades económicas, industriales y logísticas de nuestro país y convertirla en una herramienta al servicio de la competitividad, la conectividad europea, la economía azul y la industria del futuro".

Según ha apuntado, el propio Puerto pasaitarra "tiene identificadas necesidades de inversión superiores a los 50 millones de euros hasta 2030 para garantizar su competitividad y consolidarse como nodo logístico de referencia en el Eje Atlántico".

Actuaciones como la mejora de la navegabilidad del canal de Lezo, la rehabilitación de muelles, la ampliación de calados, la modernización de espacios logísticos y el desarrollo de conexiones ferroviarias "son imprescindibles para asegurar el futuro de la dársena", ha resaltado.

En opinión del PNV, "resulta evidente que estas necesidades exigen una gestión más cercana, más comprometida y más alineada con los intereses de Euskadi". Así, ha incidido en que el futuro del Puerto de Pasaia "no puede entenderse sin el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias pendientes".

INTERMODAL DE LEZO

En ese sentido, ha exigido también la ejecución inmediata de la Terminal Intermodal y Logística de Lezo y el impulso definitivo de todas las actuaciones ferroviarias asociadas.

Tal y como ha recordado, el 22 de enero de 2020 se firmó el Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Transportes y el Gobierno Vasco para el desarrollo de esta infraestructura estratégica. "Han transcurrido más de cinco años y la realidad es que el proyecto continúa sin materializarse, mientras Gipuzkoa pierde oportunidades logísticas, industriales y económicas", ha lamentado.

Tras insistir en que la Plataforma Logística Intermodal de Lezo constituye "una pieza fundamental para el futuro del Puerto de Pasaia y para la competitividad de toda Euskadi", ha explicado que permitirá "potenciar los tráficos ferroportuarios, incrementar la capacidad logística del puerto, reforzar la intermodalidad y mejorar la conexión con Europa a través del Corredor Atlántico".

El PNV ha asegurado que, para hacer viable esta transformación, resulta "prioritario" acelerar la ejecución del tramo Astigarraga-Oiartzun-Lezo de la Y vasca, mediante la construcción de la nueva plataforma ferroviaria, que daría continuidad a la ya ejecutada hasta Astigarraga.

"Esta actuación es esencial para separar los tráficos de mercancías y viajeros, incrementar la capacidad ferroviaria y garantizar una conexión eficiente del Puerto de Pasaia con las redes transeuropeas de transporte. Asimismo, permitirá sacar los tráficos ferroviarios de mercancías de los principales núcleos urbanos de Donostialdea, reduciendo el tráfico pasante y mejorando la calidad de vida de miles de ciudadanos", ha apuntado.

La formación jeltzale ha remarcado que no se puede permitir que el Puerto de Pasaia "quede aislado de las grandes redes logísticas europeas". Por ello, mientras se completan las grandes infraestructuras ferroviarias pendientes, ha pedido también "la implantación inmediata de una conexión ferroviaria en ancho internacional (UIC) hasta el propio puerto, una solución de conexión similar al de tercer hilo implementado entre Astigarraga-Irun".

"Las mercancías que entran y salen de Pasaia deben poder conectar de forma directa y competitiva con Europa. Cualquier retraso en esta materia supone una pérdida de oportunidades para nuestras empresas, para nuestra industria y para el empleo de nuestro territorio", ha subrayado.

Finalmente, ha insistido en que Oarsoaldea, Gipuzkoa y Euskadi "necesitan decisiones, inversiones y compromisos concretos". La transferencia del Puerto de Pasaia, la ejecución de la Terminal Intermodal y Logística de Lezo, el desarrollo del tramo Astigarraga-Oiartzun-Lezo de la Y vasca y la implantación de una conexión ferroviaria directa en ancho internacional "constituyen una misma apuesta estratégica: garantizar que Euskadi disponga de un puerto competitivo, conectado con Europa y preparado para liderar la logística y la industria del futuro", ha concluido.