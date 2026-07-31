PNV festejará durante todo septiembre la 50ª edición del Alderdi Eguna que culminará el 27 de ese mes en Foronda

Cartel del Aberri Eguna del PNV 2026 - PNV

BILBAO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PNV festejará durante todo el próximo mes de septiembre la 50ª edición del Alderdi Eguna que culminará el día 27 en las campas de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, con el encuentro de miles de militantes y simpatizantes jeltzales y el acto político en el que intervendrán el presidente del EBB, Aitor Esteban, y el Lehendakari, Imanol Pradales.

'Alderdia Bizi' (Vive el partido) ha sido el lema elegido para esta especial edición de la fiesta anual de los jeltzales, cuando se cumple medio siglo de la primera vez que se celebró en Aralar, el 25 de septiembre de 1977.

En el año en el que la formación jeltzale, fundada por Sabino Arana, cumple 131 años de historia, el PNV programará varias iniciativas durante el mes de septiembre con el objetivo de celebrar el "importante hito" del 50 aniversario del Alderdi Eguna.

La formación jeltzale hace un llamamiento a todos sus afiliados y simpatizantes "a participar de este día tan especial". "Seguimos construyendo el futuro de Euskadi. Alderdia Bizi", afirma.