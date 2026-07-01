PNV ganaría las elecciones forales en Bizkaia con 24 junteros, uno más, y EH Bildu podría sumar hasta 2 y lograr 17

Archivo - Una persona ejerce su derecho a voto en las elecciones - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PNV volvería a ganar las elecciones a Juntas Generales en 2027 con 24 junteros, uno más que en 2023, mientras EH Bildu podría sumar uno o dos y obtener 16 o 17 representantes. Los socialistas perderían un apoderado y obtendrían siete, al igual que el PP, que se quedaría con dos.

Elkarrekin Podemos podría conservar uno de sus dos junteros o perder la representación, mientras Vox, que ahora no tiene representación, conseguiría 0 o 1 escaños. Sumar volvería a quedarse sin espacio en el Parlamento foral.

Estos datos se recogen en la prospección electoral de la Diputación foral de Bizkaia hecha pública este miércoles, y realizada por Gizaker. Durante el sondeo se han realizado 3.000 entrevistas telefónicas entre la población de Bizkaia de más de 18 años a lo largo de los pasados meses de mayo y junio.

Los datos reflejan una nueva victoria del PNV que, con el 39,3% de los votos, una décima más que en 2023, pasa de 23 a 24 junteros. Continuaría en segundo puesto EH Bildu, con un 29,5% del voto, cuatro puntos más que en la anterior convocatoria, de forma que podría elevar sus actuales 15 apoderados a 16 o 17.

El PSE-EE pierde apoyos al obtener un 13,8% de las papeletas (el 16,2% en 2023), y lograr siete representantes, uno menos. También reduciría el volumen de votos PP, que pasaría del 8,4 al 6,6%, y de tres a dos junteros.

Mientras, Elkarrekin Podemos, que obtuvo un 7,4% del sufragio con Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo Berdeak en la coalición, caería al 3,7%, con Podemos como único integrante, de forma que lograría entre 0 y 1 asientos frente a los dos actuales.

Vox pasaría del 2 al 3,1% del apoyo electoral, lo que le permitiría conseguir un juntero o no obtener ninguno, como en la actualidad. Sumar, que conseguiría el 2,3% del sufragio, no entraría en la Cámara foral de Bizkaia.

Además, la abstención descendería ligeramente, del 39,9% de las anteriores elecciones a las Juntas Generales de Bizkaia al 38,7% de una eventual convocatoria en 2027.

JUNTEROS POR CIRCUNSCRIPCIONES

El PNV obtendría seis representantes en las circunscripciones electorales de Bilbao (uno más), al igual que en Busturia-Uribe y Encartaciones, y cinco en Durango-Arratia.

Mientras EH Bildu lograría cinco en Busturia-Uribe, cuatro en Durango-Arratia, cuatro en Encartaciones (uno más) y 3 o 4 en Bilbao, lo que le abre la posibilidad de sumar otro juntero en la comarca.

El PSE-EE perdería un juntero en Bilbao y obtendría 2, y mantendría el resto en Encartaciones (3), Durango-Arratia (1) y Busturia-Uribe (1). El PP lograría tan solo 1 escaño en Bilbao, y perdería el segundo, y mantendría el de Busturia-Uribe.

Elkarrekin Podemos tendría la posibilidad de conservar en la circunscripción de Bilbao su único apoderado o perderlo, y Vox podría conseguir uno en la misma circunscripción o quedarse fuera de nuevo de la Cámara foral.