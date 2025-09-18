PNV de Gipuzkoa se concentrará el domingo en San Sebastián para exigir el fin de las masacres en Gaza y Ucrania

Quiere ofrecer a la sociedad "una voz y una referencia que amplíe en Euskadi la diversidad y pluralidad de respuestas cívicas"

SAN SEBASTIÁN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Gipuzkoa llevará a cabo este próximo domingo una concentración en el Paseo Nuevo de San Sebastián para exigir el fin de las masacres en Gaza y Ucrania. Además, en el acto dará a conocer el texto del 'Manifiesto de Compromiso Vasco con una Paz Justa en el Mundo' con el que "ofrecer a la sociedad una voz y una referencia que amplíe en Euskadi la diversidad y pluralidad de respuestas cívicas".

El acto se realizará coincidiendo con la celebración el 21 de septiembre del Día Internacional de la Paz, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001 (resolución 55/282) para "promover y fortalecer los ideales de paz en todas las naciones y pueblos, así como para promover actividades destinadas a fomentar la comprensión y la cooperación internacional en busca de la paz".

La formación jeltzale ha llamado a participar en esta convocatoria a su afiliación y a los cargos internos, públicos y electos del PNV en Gipuzkoa, al mismo tiempo que ha extendido la invitación al conjunto de la sociedad.

"El Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas queremos hacer oír nuestra voz. Queremos unirla a la de tantas personas de buena voluntad en todo el mundo que claman y exigen el fin de la masacre en Gaza y en Ucrania. Queremos sumarnos al compromiso con una paz justa para el mundo", ha subrayado.

Con ese fin, en el transcurso del acto se dará a conocer el texto del 'Manifiesto de Compromiso Vasco con una Paz Justa'. Con esta convocatoria se pretende realizar "una contribución más al objetivo de la paz en Gaza y Ucrania, ofrecer a la sociedad una voz y una referencia que amplíe en Euskadi la diversidad y pluralidad de respuestas cívicas y reafirmar social y políticamente el compromiso frente a la barbarie que se está padeciendo en Gaza y Ucrania".

El PNV de Gipuzkoa ha destacado que las situaciones en Gaza y Ucrania "son diferentes", pero tienen "elementos comunes", ya que "en ambos lugares se está produciendo un intento de invasión, se vulnera el derecho internacional y se están cometiendo gravísimos ataques contra la población civil".

En el caso de Gaza, "la masacre adquiere, además, caracteres de genocidio y de tragedia humanitaria sin precedentes por el asedio y la utilización del hambre, la sed y la destrucción de infraestructuras civiles y sanitarias básicas", ha denunciado.

"En el Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas lo que nos une ante lo que ocurre en Ucrania y en Palestina es la sensibilidad humana y la empatía ante la barbarie. Nos une la necesidad de alzar la voz por la paz, la justicia y la dignidad de las poblaciones victimizadas. Nos une la defensa del derecho internacional y del multilateralismo. Nos une un imperativo ético y de humanidad", ha concluido.