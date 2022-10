PNV insta a Sánchez a destinar recursos que garanticen y dinamicen la actividad económica, junto a las medidas sociales

BILBAO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, ha instado al presidente del Gobierno a destinar recursos que garanticen y dinamicen la actividad económica, en lugar de "fiarlo todo" a la toma de medidas de carácter social.

En la comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara alta para informar sobre el alcance de las medidas económicas y fiscales adoptadas por el Ejecutivo central, Beltrán de Heredia le ha recordado que "hay que garantizar buenos servicios públicos y un sistema de prestaciones para quienes lo necesitan, pero es necesario destinar recursos para generar condiciones de competitividad para que los sectores productivos se afiancen en el territorio, crezcan y generen empleo de calidad".

Según ha informado el PNV, la senadora jeltzale también ha reprochado que, frente a la ralentización económica, "se fía nuevamente el crecimiento y la transformación de la economía a los fondos europeos Next Generation, que no se están desplegando como debieran", y sobre cuya adenda de 7.000 millones de euros "no se sabe nada aún acerca de sus criterios y condiciones de acceso".

Beltrán de Heredia ha apercibido sobre que, en la solicitud de comparecencia, se planteaba 'informar sobre el papel de las comunidades autónomas en la implementación de las medidas y en el mantenimiento del Estado de Bienestar', y se ha preguntado si, con ello, el Ejecutivo pudiera tener la tentación de "suplantar la competencia que tiene cada una para desplegar políticas de apoyo ante la crisis y para garantizar el Estado de Bienestar".

En esta línea, ha denunciado que, desde su posición central, el Ejecutivo "no se lo ha puesto fácil a las comunidades autónomas", ya que los fondos Next Generation se han dirigido en muchos casos a actuaciones ya ejecutadas anteriormente en algunas comunidades, y en otros no se adaptan a sus especificidades y necesidades. "A pesar de todas las conferencias sectoriales, la gran ausente ha sido y es la gobernanza compartida", ha dicho.

Igualmente, en lo referente a la "lluvia de reformas fiscales y de nuevos impuestos" de las últimas semanas, Beltrán de Heredia ha reiterado a Sánchez que urge saber cómo piensa articularlos para que no colisionen con las competencias que tienen la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra en materia fiscal.

"No queremos pensar que, en esta senda de recentralización que viene recorriendo el Gobierno de España, la voluntad última sea eludir la concertación con las haciendas vascas y la navarra, y romper las reglas establecidas en el Convenio y en el Concierto Económico, fundamentadas en el principio de bilateralidad, que obliga a negociar y pactar entre ambas partes", ha manifestado.

Una vez más, la formación jeltzale ha criticado el carácter universal de las medidas paliativas para mitigar el encarecimiento del coste de la vida. "No impactan más en quien más necesidad tiene, y lejos de corregir las desigualdades, pueden terminar acrecentándolas. Nosotros siempre hemos abogado por medidas más selectivas, equitativas, progresivas, focalizadas en las clases sociales y sectores más necesitados, y que no incentiven el consumo en un momento en el que se está pidiendo lo contrario", ha aseverado.

Por último, Beltrán de Heredia ha indicado que la mayor recaudación que está generando la inflación está permitiendo destinar recursos a medidas de apoyo. "Nos preocupa que, tras la pandemia, hay gastos que se están convirtiendo en estructurales a los que se está haciendo frente mediante ingresos de carácter coyuntural; ¿Va a aguantar la recaudación ante una ralentización de la actividad para responder a estos gastos?", ha cuestionado.