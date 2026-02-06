PNV muestra su apoyo al Elorrio Rugby Taldea y reclama una solución para el mal estado del campo

Ayuntamiento de Elorrio - PNV DE ELORRIO

BILBAO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Elorrio (Bizkaia) ha expresado su apoyo al Elorrio Rugby Taldea, tras la intervención de varios jugadores en el pleno municipal de este pasado jueves, donde denunciaron el mal estado del campo de rugby y las dificultades que encuentran para seguir compitiendo en mejores categorías debido a las deficiencias de las instalaciones, y ha reclamado al gobierno municipal una solución para el "mal estado" del terreno juego.

En un comunicado, el PNV ha indicado que, tal y como explicaron los representantes del club, "cuando llueve, el terreno se encharca y se vuelve impracticable, los focos están demasiado bajos y dificultan el juego, y, además, por si fuera poco, el equipo no puede optar a subir de categoría porque el campo no cumple con los requisitos exigidos".

Desde la formación jeltzale han advertido que "su intervención fue totalmente legítima y respetuosa, aunque lamentablemente dio la sensación de que el Gobierno municipal se lo tomó más como una crítica que como una oportunidad para escuchar de primera mano la realidad del club".

El PNV de Elorrio ha reiterado su apoyo al club y ha agradecido "el gran trabajo realizado por Elorrio Rugby Taldea en los últimos años, tanto en lo deportivo como en la promoción de valores entre la juventud elorriotarra, y, sin duda, merecen unas instalaciones acordes a ese esfuerzo".

CUESTIÓN DE PRIORIDADES

Por su parte, el Gobierno municipal, según ha criticado el PNV, justificó esta situación hablando de falta de recursos y de subvenciones, "pero nos llama la atención que en los últimos años se hayan ejecutado otros proyectos de coste similar sin ayudas externas". "Creemos que es cuestión de prioridades, y que el rugby también merece la atención municipal", han subrayado desde el PNV.

En ese sentido, los jeltzales han recordado además que "las subvenciones no llegan solas", sino que "hay que trabajar para conseguirlas, presentar proyectos sólidos y hacer seguimiento". "Quizás ese sea el problema, que no se ha hecho el esfuerzo necesario para encontrar esas ayudas que permitan acometer mejoras en el campo", ha advertido.

El grupo jeltzale ha pedido al equipo de Gobierno "que se siente a hablar con el club, escuche sus necesidades y busque soluciones reales". "El deporte y nuestra juventud son claves para el futuro de Elorrio. Cuidarlos es tarea de todos y todas", ha concluido.