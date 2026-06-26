PNV muestra su "preocupación" por los planes de EH Bildu para el servicio de recogida residuos en Gorbeialdea (Álava)

VITORIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PNV de Gorbeialdea ha mostrado su "preocupación" por la forma en que EH Bildu está abordando la posible creación de una empresa pública o nuevo ente instrumental para gestionar el servicio de recogida residuos de esta cuadrilla, gobernada por la coalición soberanista.
La formación 'jeltzale' ha afirmado, a través de un comunicado, que una decisión de esta importancia "no puede adoptarse con precipitación, con un informe incompleto y sin explicar con total transparencia sus consecuencias económicas, jurídicas y organizativas".
El PNV ha subrayado que el servicio actual "presenta deficiencias que es necesario corregir". Sin embargo, ha advertido de que "una cosa es exigir que el contrato funcione, reforzar el control, mejorar los pliegos y garantizar un servicio de calidad, y otra muy distinta, crear una nueva estructura pública permanente sin demostrar antes que será más eficiente, más barata y más segura para la ciudadanía".
El grupo 'jeltzale' ha denunciado que el informe presentado por EH Bildu "es insuficiente para avalar un cambio de modelo". "Resulta especialmente grave que se pretenda avanzar cuando el propio documento mantiene sus conclusiones pendientes", ha añadido.
El PNV ha señalado que "el supuesto ahorro económico estimado es muy reducido y no justifica, por sí solo, una decisión estructural de este alcance".