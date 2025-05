El PNV no entrará "en las provocaciones" de Andueza y asegura que no pone en cuestión la coalición de Gobierno con PSE

BILBAO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha asegurado que no entrará en las "provocaciones" del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que considera "injustas y subidas de tono", y ha afirmado que no pone en cuestión la coalición de Gobierno que mantienen jeltzales y socialistas. Es más, los jeltzales han considerado que Andueza es el que "ha empleado términos como deslealtad o desconfianza".

Fuentes del EBB del PNV han respondido, de esta forma, a Andueza, después de que el líder del PSE-EE haya pedido a la formación jeltzale que "actúe con lealtad y sentido común" porque, si no, es que "no tienen muchas ganas" de seguir gobernando con los socialistas vascos.

Las palabras del secretario general de los socialistas vascos han sido en respuesta al diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), que ayer pidió la paralización "del macrocentro" de la capital alavesa, "que el Gobierno de España impone".

"No sé si quieren dejarse ver o qué. Pero vamos a hacer las cosas con sentido común y actuar con lealtad, porque, de lo contrario, no sé si tienen muchas ganas de seguir gobernando con nosotros o no, porque al final también surgen dudas y desconfianza. Creo que es conveniente hablar y acordar las cosas", ha emplazado Eneko Andueza.

El PNV no ha tardado en responderle y fuentes de su ejecutiva nacional han afirmado que no van entrar "en las provocaciones" de Andueza. Además, han calificado estas declaraciones de "injustas y subidas de tono". "Y evidencian nerviosismo, él sabrá por qué", han precisado.

Según ha explicado, "el PNV no cuestiona la coalición de Gobierno". "Es Eneko Andueza quien ha empleado términos como deslealtad o desconfianza", han aseverado.