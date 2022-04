PNV pide al Gobierno un acto de desagravio que "bien podría contener una petición de perdón" por el bombardeo de Gernika

Beltrán de Heredia dice que PNV espera "transparencia" y una investigación "profunda e intensa" sobre el presunto espionaje

La senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia ha explicado que su formación pide al Gobierno de Pedro Sánchez un acto de desgravio, que "bien podría contener una petición de perdón" por el bombardeo de Gernika hace 85 años, y que se reconozca "la responsabilidad que tuvo el ejército sublevado y el gobierno franquista".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Beltrán de Heredia se ha referido, de esta forma, a la interpelación que esta tarde planteará el PNV en el Senado al Gobierno de España, para conocer si "piensa realizar algún acto de desagravio con el pueblo de Gernika y por qué no se ha hecho hasta ahora", como ha hecho el gobierno alemán, "aunque fuera 60 años después del bombardeo".

Beltrán de Heredia ha censurado que el Gobierno de España "todavía no ha reconocido la responsabilidad del ejército sublevado y del gobierno franquista" y, por ello, esta tarde preguntará en el Senado, coincidiendo con el 85 aniversario del bombardeo, "si piensa hacer algún acto de desagravio con el pueblo de Gernikia".

Según ha precisado, desde el PNV piden un acto de desagravio que "bien podría contener una petición de perdón, el reconocimiento de la responsabilidad que tuvo el ejército sublevado y el gobierno franquista que todavía no lo ha realizado el Gobierno de España".

La senadora del PNV ha dicho que "lo deseable es que se pidiera perdón por el sufrimiento que se ha causado, un sufrimiento que se vio acrecentado por ese intento de mantener una mentira y silenciar durante tantos y tantos años este sufrimiento".

A su entender, es "necesario dar ese paso, un paso que es importante para las víctimas y para las personas que aun sobreviven a aquellos dramáticos hecho, pero también para todo el pueblo vasco y, en general, para la población".

"Si queremos construir y consolidar una sociedad democrática no lo podemos hacer desde el olvido del pasado, hay que afrontar el pasado y hay que reconocer lo que se hizo mal para empezar a andar y empezar de nuevo mirando al futuro", ha advertido.

Por otro lado, ante el argumento de que los gobiernos democráticos "no son responsables de lo que hizo el gobierno de la dictatura franquista" utilizado como justificación para no llevar a cabo este acto de desagravio por parte de gobiernos anteriores, Beltrán de Heredia ha dicho que "es cierto" que los gobierno democráticos "no son responsables de lo que hizo el dictador".

No obstante, ha señalado que "en un gobierno hay una secuencia y una consecución" y, "por tanto, lo mismo que hizo el gobierno democrático alemán reconociendo la culpa, en ese caso, de las tropas alemanas, tiene que hacerlo también el Gobierno de España".

"Lo han hecho otros gobiernos democráticos, no hace mucho Biden reconoció la responsabilidad de Estados Unidos en el genocidio de Armenia, y es una forma de ir cerrando heridas, de ir reconociendo y restaurando ese dolor que todavía esta abierto", ha defendido.

Asimismo, ha precisado que "no se trata de pedir que se abran enfrentamientos, ni es una actitud revanchista, ni muchisimo menos", sino que es "todo lo contrario". "Gernika significa y simboliza la reconciliación y, como tal, creemos que es un paso importante para consolidar esa reconciliación, dentro de lo que es la cultura y la memoria democrática, reconocer la responsabilidad que tuvo el gobierno de la dictadura franquista en los hechos".

Para la senadora jeltzale, "hoy, coincidiendo con el 85 aniversario del bombardeo de Gernika, sería una gran oportunidad para que el Gobierno de España y el presidente Sánchez, en el pleno de la Cámara Alta, que representa a las comunidades autónomas, hicieran un reconocimiento de esa responsabilidad". "Y sería muchísimo más importante e interesante si, además, reconociera la culpa de la dictadura franquista", ha manifestado.

Por otro lado, sobre las relaciones del PNV con el Gobierno de Pedro Sánchez, la senadora jeltzale ha dicho que "no son momentos fáciles, pero, como siempre, el PNV tiene la mano tendida".

"Pedimos, como siempre, lealtad por parte del Gobierno. No estamos en el mejor momento, pero hay que seguir caminando y, sobre todo, pensar que estamos en unos momentos muy complicados para la ciudadanía en general y es necesario trabajar y pensar, sobre todo, en los intereses de la ciudadanía".

En cuanto a las presuntas escuchas a políticas independentistas vascos y catalanes con el programa informático Pegasus, ha dicho que el PNV espera que haya "transparencia en todo lo que se ha hecho" y que haya una investigación "profunda e intensa" y que, además, "salga la verdad". "Y es importante, para tejer confianzas, que se haga desde la transparencia y el conocimiento".

En ese sentido, confía en que el Gobierno de España "aclare, con pelos y señales, qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que hay detrás de estas vigilancias o espionaje".

Sobre la posibilidad de que el PNV pueda haber sido espiado, ha dicho que "esa sospecha está abierta". "Cuando no ha clarividencia sobre lo que ha ocurrido, sobre cómo se ha utilizado estos métodos, todo el mundo tenemos la sospecha de que en un momento u otro hemos podido estar bajo esa vigilancia o ese espionaje", ha manifestado.

Tras insistir en que "quien más o quien menos puede tener esa sospecha", ha reiterado la importancia de que el Gobierno "aclare si ha habido espionaje, si lo que ha habido ha sido una vigilancia autorizada y como se ha autorizado en su caso por las autoridades judiciales, en qué casos, cómo y de qué manera". Según ha asegurado, para el PNV y para el conjunto de la ciudadanía "es importante saber qué es lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido".

En cualquier caso, sobre cómo puede afectar el caso de las presuntas escuchas en la postura del PNV ante posibles acuerdos con el Gobierno, ha subrayado que, "lo importante ahora es no perder de vista cuáles son los intereses y preocupaciones de la sociedad" y, en ese sentido, ha advertido de que no estamos "en un momento económicamente fácil tampoco". "Tenemos que tener eso por delante y no necesariamente hay que vincular lo uno a lo otro", ha remarcado.

Además, ha señalado que el PNV está en Madrid "intentando siempre aportar todo aquello que pueda ser beneficioso para Euskadi y para la ciudadanía de Euskadi y eso no lo podemos perder de vista en ningún momento".

"Tenemos que ser y somos exigentes en la aclaración y en la investigación sobre lo que haya podido pasar o sobre cómo se haya podido utilizar, si es que se ha utilizado esa aplicación Pegasus, si ha habido vigilancias o espionajes, y otra cosa es cómo tenemos que seguir impulsando las distintas políticas para que podamos contribuir mejor al desarrollo de la economía en Euskadi y al bienestar de la ciudadanía en general", ha mantenido.