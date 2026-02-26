PNV pide al Gobierno central que garantice la financiación europea por las obras de seguridad en los túneles en la A-15

SAN SEBASTIÁN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha presentado en las Juntas Generales de Gipuzkoa una enmienda para que el Gobierno central "garantice la financiación íntegra de las obras de adecuación, modernización y mejora de la seguridad" de los túneles guipuzcoanos de la A-15, integrados en la red europea TEN-T, tal y como exige la Directiva 2004/54/CE.

La formación jeltzale, en un comunicado, ha subrayado que Gipuzkoa "ha tenido que asumir un esfuerzo económico extraordinario para cumplir una obligación europea" y ha recordado que, en concreto, las actuaciones vinculadas a la A-15 han supuesto más de 95 millones de euros para la Diputación Foral.

"La norma europea es la misma para todos. Por lo tanto, el criterio financiero también debe ser el mismo: si el Estado financia al 100% sus túneles, debe financiar al 100% los de Gipuzkoa cuando están en la red TEN-T", ha señalado.

A su juicio, la decisión del Gobierno central de no repartir los Fondos Europeos dirigidos a la financiación de esas obras con la Diputación Foral "resulta de una arbitrariedad inasumible porque no tiene en cuenta dos realidades incuestionables: la primera, que la ciudadanía guipuzcoana es tan europea como la del resto del Estado; la segunda, que la competencia de las carreteras del Territorio Histórico de Gipuzkoa corresponde en exclusiva a la Diputación Foral".

Ambos argumentos son "inexcusables" para la formación jeltzale, razón por la cual, ante la iniciativa presentada por el PP en las Juntas Generales, el grupo juntero del PNV "no tiene otra opción que defender lo que, por lógica y por derecho, corresponde a toda la ciudadanía de Gipuzkoa", ha dicho.

Asimismo, ha considerado "especialmente grave" que, tras la "exclusión" de Gipuzkoa y el resto de Territorios Forales del reparto de fondos europeos para las obras de readecuación de los túneles, la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez "haya sido tardía y parcial, otorgando hasta la fecha, y ante la insistencia del PNV en el Congreso y de la propia Diputación Foral, solo 10 millones a Gipuzkoa".

"Una subvención puntual no puede tapar el agravio. Gipuzkoa exige un compromiso equivalente al que el propio Estado se aplica a sí mismo en función de las competencias que le son propias", ha remarcado.

En ese sentido, el PNV ha lamentado que, a pesar de su "insistencia", el PSE-EE de Gipuzkoa haya decidido "quedarse al margen" y no firmar la enmienda que se les ha propuesto. En todo caso, confía en que el partido socialista "muestre su compromiso con los intereses de los guipuzcoanos" durante el debate y votación que se desarrollará en el próximo pleno de la Cámara foral.