PNV pide "un paso al frente" de todos los partidos y condenar el ataque a la vivienda de su edil en Ugao-Miraballes

Archivo - El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola - EAJ-PNV - Archivo

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha pedido "un paso al frente" de todas la fuerzas políticas para condenar el ataque que ha sufrido una edil de Ugao-Miraballes (Bizkaia) en su vivienda.

Según ha informado este domingo el Departamento de Seguridad, los hechos sucedieron pasadas las 1.00 horas de esta madrugada, cuando una vecina y concejala de la localidad de Ugao-Miraballes solicitaba la presencia de la Ertzaintza ya que minutos antes, unos desconocidos habían lanzado un objeto contundente contra su balcón.

La Ertzaintza comprobó 'in situ' que se trataba de un pivote que había impactado contra la persiana, dañándola, y realizó la pertinente inspección con el fin de esclarecer los hechos.

Fuentes del PNV han confirmado que la vivienda pertenecía a una edil de su formación y que, en alguna otra ocasión, también había sido atacada su casa.

En redes sociales, el presidente del BBB, Iñigo Ansola, ha calificado de "intolerable, injusticable y cobarde" el ataque a esta vivienda de la concejal.

A su juicio, es el momento de que todas las fuerzas políticas den "un paso al frente", condenen "con firmeza este acto" contra una compañera y defiendan "la convivencia".