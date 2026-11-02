El PNV pide a la a la SEPI que "deje de ser un obstáculo" para la continuidad de Tubos Reunidos

Archivo - Exteriores de la sede de Tubos Reunidos - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Amurrio (Álava) ha solicitado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al Gobierno español que "asuman una responsabilidad activa y decisiva" en el proceso de venta de las unidades productivas de Tubos Reunidos, de forma que "deje de ser un obstáculo" para la continuidad de la empresa y la protección del empleo.

De esa forma, ha pedido al Ejecutivo central "una actuación decisiva que permita cerrar la venta de las unidades productivas sin trasladar al nuevo proyecto industrial la deuda de la compañía".

La formación 'jeltzale' ha afirmado, a través de un comunicado, que "es prioritario garantizar la continuidad de las plantas, preservar su capacidad industrial y proteger el mayor número posible de empleos".

En este sentido, ha manifestado que Tubos Reunidos "forma parte de la historia industrial de Amurrio y de Aiaraldea desde hace generaciones". Además, y ha recordado que de la continuidad de sus instalaciones "dependen más de mil empleos directos, además de una amplia red de empresas auxiliares y una capacidad productiva difícilmente sustituible".

El PNV ha manifestado que la desaparición de la fábrica "tendría consecuencias industriales, económicas y sociales de enorme alcance para la comarca".

La formación 'jeltzale' ha recordado que en julio de 2021, la SEPI concedió a la compañía un préstamo participativo de 112,8 millones de euros, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, por su relevancia industrial. Actualmente, la deuda reclamada, incluidos los intereses, ronda los 150 millones de euros.

PLAZOS E INTERESES

El PNV ha señalado que la flexibilidad en los plazos y los intereses anunciada hasta ahora "no resulta suficiente si no permite alcanzar acuerdos con los potenciales compradores y cerrar ofertas que garanticen el futuro de las instalaciones".

Por ese motivo, ha reclamado a la SEPI que "retire su pretensión de trasladar el crédito, de aproximadamente 150 millones de euros, a las unidades productivas o a sus futuros adquirentes, y que su tratamiento se resuelva dentro del concurso frente a la sociedad concursada, conforme a la legislación vigente".

El PNV Amurrio reclama también que la SEPI designe interlocutores con capacidad de decisión y constituya "de forma inmediata" una mesa técnica con la administración concursal y los potenciales compradores, antes de que venza el plazo para presentar ofertas vinculantes.

La formación propone que este espacio de negociación se traduzca en una propuesta escrita y motivada que detalle las alternativas disponibles, sus límites legales y los plazos para resolverlas.

Asimismo, pide que "dentro de los criterios legales de adjudicación, se prioricen las soluciones que permitan mantener operativas las unidades productivas y sus vínculos tecnológicos y comerciales, especialmente en Amurrio, Nanclares de la Oca y Trapagaran".