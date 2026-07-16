PNV reclama a los tribunales españoles que "muevan ficha" y apliquen la Ley de Amnistía

1104787.1.260.149.20260716125106 La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, y la portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero. - EUROPA PRESS

BILBAO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha pedido a los tribunales españoles que "muevan ficha" y apliquen la Ley de Amnistía, tras ser avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La Gran Sala del TJUE ha avalado este jueves la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea.

En la sede jeltzale de Sabin Etxea de Bilbao han comparecido la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, y la portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, quien ha afirmado que esta Ley contó con el apoyo del PNV y ha recordado que, en el momento de su aprobación, su partido defendió que esta norma era "un instrumento de convivencia y normalización política para Cataluña" y "no pone en riesgo ni el Estado de derecho ni la separación de poderes".

A su juicio, esta Ley sirve para otorgar a la política "una oportunidad para reiniciar un proyecto de convivencia y normalización por medios democráticos".

Tras indicar que siempre han defendido la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, porque "los conflictos políticos deben resolverse en el ámbito político" ha pedido que los tribunales españoles "muevan ficha" y apliquen la Ley de Amnistía.

(Habrá ampliación)