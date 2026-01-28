PNV preguntará a Planas por los criterios para limitar a Gipuzkoa la vacunación obligatoria frente a la dermatosis

Beltrán de Heredia - PNV

SAN SEBASTIÁN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PNV preguntará al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por los criterios para "limitar a Gipuzkoa la vacunación obligatoria frente a la dermatosis nodular contagiosa".

En la sesión de control al Gobierno central del próximo martes, la portavoz jeltzale en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, cuestionará a Planas sobre "los criterios técnico-epidemiológicos que han llevado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a "limitar la vacunación obligatoria frente a la dermatosis nodular contagiosa exclusivamente al Territorio Histórico de Gipuzkoa".

Además, incidirá en que hay que tener en cuenta que "en Euskadi el ganado de distintos territorios comparte muchos pastos comunales de montaña".