PNV prevé más dificultades en nuevas transferencias y no renuncia a otras "potencialidades" del Estatuto

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, realiza declaraciones en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, prevé que haya nuevas "dificultades" para lograr el traspaso a Euskadi del resto de transferencias que quedan por cumplir del Estatuto de Gernika, después de que se haya logrado este jueves un acuerdo para culminar cinco nuevos traspasos. Además, ha asegurado que los jeltzales no renuncian a las competencias pero tampoco al desarrollo de las "potencialidades" que tiene el texto estatutario y que "van más allá" de las transferencias.

También se ha referido a las conversaciones discretas que mantienen su partido, EH Bildu y el PSE-EE para ver si hay posibilidades de acordar un nuevo estatus para considerar que este mes se afrontará "uno de los caballos de batalla de las discusiones" y que, si se supera, todo irá "mas rodado".

Esteban ha realizado estas declaraciones en Bilbao, después de mantener un encuentro de trabajo con los clústeres, y justo antes de conocerse que las Administraciones vasca y del Estado habían cerrado definitivamente un acuerdo para el traspaso de las prestaciones de desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo, de forma que este viernes se celebrará en Madrid la comisión mixta de transferencias para hacerlas efectivas.

El líder jeltzale se ha referido a la dificultosa negociación que ha existido y ha recordado que durante toda esta semana "todos los días" se ha continuado trabajando para que se materializaran las cinco transferencias comprometidas.

"Nosotros, desde luego, hemos intentado, en lo que al PNV le toca, impulsar el acuerdo, pero haciendo que se cumpla. Al final, hay unos compromisos firmados, además en unos plazos fijados por el Gobierno español y lo que nos parece lógico y normal es que se cumpla", ha añadido, para subrayar que el objetivo de su partido es que todo llegara a "buen puerto".

Tampoco prevé que vaya a ser "fácil" el camino a recorrer para que Euskadi se haga con el resto de competencias que quedan por traspasar.

"Yo no he visto nada fácil en Madrid y me he pasado unos cuantos años.

Al final, (el acuerdo) suele ser en el último segundo del último minuto", ha apostillado.

En todo caso, ha reiterado que el PNV no va "a renunciar al cumplimiento de la Ley, al cumplimiento del Estatuto y a todas las potencialidades que tenga el Estatuto, que van más allá incluso de lo que son las competencias, que todavía no están todas entregadas a su legítimo dueño, que son las instituciones vascas".

Por ello, ha subrayado que habrá que ir desarrollando posteriormente esas "potencialidades" del texto estatutario, "a medida que la política o las necesidades que haya de gobierno lo pidan". "El mundo está cambiando y habrá que estar atento a todo eso", ha indicado.

El líder jeltzale ha subrayado que las discusiones sobre el cumplimiento del Estatuto nunca "son fáciles" y ha lamentado que, "después de tantos años", se esté "todavía así", pero esa "es la realidad".

NUEVO ESTATUS

En cuanto al acuerdo de nuevo estatus o nuevo estatuto que negocian el PNV, EH Bildu y PSE-EE, ha subrayado que el consenso "tiene que ser a tres". "Por lo tanto, habrá que ver si en este marco que estamos discutiendo de un nuevo estatus, que quiere decir una nueva formulación estatutaria absolutamente renovada, lo vamos a hacer a tres", ha añadido.

Aitor Esteban ha apuntado que "hay temas más sencillos en los que hay más posibilidades de tener un acuerdo, y en otros es más dificultoso".

Tal como van avanzando las conversaciones, ha insistido en que "probablemente en este mes de enero" se van a encontrar con "uno de los caballos de batalla de las discusiones en las que es más difícil llegar a un acuerdo entre los tres".

En este sentido, cree que, "si este paso se supera, la cosa podía ir ya más rodada, pero hay que ver si esto sucede". "Esto no es sencillo, más allá de la coyuntura política que tampoco es la más fácil. En estos momentos estamos en las discusiones entre los tres y habrá que verlo", ha concluido.